Zum Muttertag haben Priyanka Chopra und Nick Jonas ihr erstes süßes Familienfoto mit Tochter Malti Marie gepostet. Dank einer Leihmutter wurde der Kinderwunsch für die beiden tatsächlich möglich. Doch die vergangenen Monate waren alles anderes als leicht, wie die 39-Jährige nun in ihrem aktuellen Insta-Post verrät.

Die Kleine musste nämlich 100 Tage auf der Neugeborenen-Intensivstation behandelt werden.

Priyanka Chopra & Nick Jonas zeigen Tochter zum ersten Mal auf Social Media

Anfang des Jahres verkündeten Nick und Priyanka die süße Überraschung, dass sie dank einer Leihmutter zum ersten Mal Eltern werden durften. Bisher hielten sich die beiden allerdings sehr bedeckt, was ihre Tochter Malti Marie anging. Bis jetzt! Nun posteten sie zum Muttertag ihr erstes süßes Familienfoto via Instagram. Darauf hält die 39-Jährige ihr Kind liebevoll an ihrer Brust, während Nick die kleine Hand von Malti Marie hält.

Die Familie teilt aber nicht nur ihr neues Glück mit den Followern, sondern in dem Posting sprechen die beiden außerdem ganz offen über den schweren Start mit ihrer Tochter. „An diesem Muttertag können wir nicht anders, als über die letzten Monate und die Achterbahnfahrt nachzudenken“, schreibt das Paar in der Caption.

100 Tage auf der Neugeborenen-Intensivstation

„Nach über 100 Tagen auf der Neugeborenen-Intensivstation ist unser kleines Mädchen endlich zu Hause“, erzählt die Schauspielerin. Ihre Familie habe ein paar herausfordernde Monate hinter sich, doch „im Nachhinein wird überdeutlich, wie kostbar und perfekt jeder Moment ist. Wir sind überglücklich, dass unser kleines Mädchen endlich wieder zu Hause ist“, so das Paar auf Instagram.

Außerdem richtete sich Nick in seinem Post noch zusätzlich mit süßen Worten an seine Liebste Priyanka. „Ich möchte mir eine Minute Zeit nehmen, um meiner unglaublichen Frau einen besonderen Muttertagswunsch zu ihrem ersten Muttertag zu schicken“, so Nick. „Babe, du inspirierst mich in jeder Hinsicht, und du nimmst diese neue Rolle mit solcher Leichtigkeit und Beständigkeit an“, schreibt er weiter. Er sei einfach nur dankbar, dass er bei dieser Reise an ihrer Seite sein darf: „Du bist schon jetzt eine unglaubliche Mutter“, betont der Musiker.