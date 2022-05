Für die Influencerin Alina Fazleeva endete ein Fotoshooting auf Bali jetzt mit der Deportation. Der Grund: Sie posierte nackt vor einem 700 Jahre altem Baum.

Dieser Baum gilt auf Bali allerdings als heilig!

Influencerin posiert nackt vor heiligem Baum

Alina Fazleeva ist ihren rund 27.000 Followern auf Instagram als Alina Yogi bekannt. Dort postet sie regelmäßig über Yoga, ihre spirituellen Erfahrungen und Reisen. Zuletzt ging es für sie und ihren Ehemann auf die indonesische Insel Bali.

Als die beiden bei einem Telmpel vor einem Banyan-Baum Halt machen, beschließt Alina, sich vor dem Baum fotografieren zu lassen. Prinzipiell kein Problem, wenn Alina nicht eine ganz spezielle Vorstellung von ihrem Fotoshooting hätte: Sie will nackt vor dem Baum posieren.

Was Alina dabei nicht bedenkt; wie viele andere Bäume und Tempelstätten gilt der 700 Jahre alte Baum als heilig, da er in der Hindu-Kultur als Sitz der Götter angesehen wird. Alinas Mann Andrey, der das Foto macht, postet es und sorgt damit für enorme Aufregung. Denn die Behörden auf Bali ziehen nach dem Post vom 1. Mai schnell Konsequenzen: Das Paar soll Bali verlassen.

Influencerin postet Entschuldigungen

Alina und ihr Mann versuchen, dem noch entgegenzuwirken. Sie besuchen den Baum erneut und vollziehen ein Ritual, um um Vergebung zu bitten. Zu einem dazugehörigen Video schreibt Alina: „Ich entschuldige mich bei allen auf Bali und in Indonesien, ich bereue meine Taten. Es ist mir so peinlich, ich wollte Sie in keiner Weise beleidigen.“

In einem späteren Instagram-Post schrieb sie außerdem: „Ich wende mich an meine Freunde und alle Gäste von Bali. Ich habe unwissentlich einen großen Fehler gemacht, den ich bedauere und den ich euch mitteilen möchte, damit ihr ihn nicht wiederholt. Es gibt viele heilige Stätten auf Bali und nicht alle haben Hinweisschilder, wie in meinem Fall.“ Alina betont, dass es sehr wichtig ist, „diese Orte und Traditionen mit Respekt zu behandeln“ und betont auch, wie wichtig es gewesen wäre, „zuerst herauszufinden, ob es möglich ist, an diesem Ort Fotos oder Videos zu machen.“ Abschließend bittet sie erneut um Vergebung.

Sechs Monate Einreiseverbot

Doch auch nachdem das Foto gelöscht wurde, bestehen die Behörden darauf, dass die beiden gehen müssen. Am 6. Mai werden sie deshalb abgeschoben. Medienberichten zufolge dürfen sie Bali mindestens sechs Monate lang nicht mehr besuchen.

Denn: „Sie haben Aktivitäten durchgeführt, die die öffentliche Ordnung gefährdeten und die lokalen Normen missachteten„, erklärte Balis Einwanderungschef Jamaruli Manihuruk gegenüber zahlreichen Medien. Mittlerweile sollen Alina und ihr Mann wieder in ihrer Heimat Russland angekommen sein.

Mehrere Fälle in der Vergangenheit

Alina ist jedoch bei weitem nicht die erste Influencerin, die sich einen derartigen Fauxpas auf Bali leistet. France 24 berichtet etwa, dass im vergangenen Jahr fast 200 Menschen aus Bali deportiert wurden. Häufige Gründe waren unter anderem auch Verstöße gegen Covid-Regeln oder Missachtung lokaler Bräuche.

Erst kürzlich sorgte ein Kanadier etwa für Schlagzeilen, weil er auf einem heiligen Berg nackt einen traditionellen Haka-Tanz aufführte und sich dabei filmte. Auch ihm drohte die Abschiebung aus Bali.