Aufregende Neuigkeiten im Sci-Fi-Universum: Es gibt einen neuen „Doctor Who“! Ncuti Gatwa – bekannt als Eric aus dem Netflix-Hit „Sex Education“ – schlüpft zukünftig in die Rolle des beliebten Zeitreisenden.

Gatwa ist damit der erste schwarze Schauspieler, der die Rolle in der britischen Science-Fiction-Serie übernimmt.

Ncuti Gatwa spielt neuen „Doctor Who“

Es war eine traurige Nachricht für alle Fans: Die Schauspielerin Jodie Whittaker hatte im vergangenen Jahr ihren Abschied von der populären britischen TV-Serie „Doctor Who“ angekündigt. Seitdem gab es viele Spekulationen, wer ihre Nachfolge in der 1963 gestarteten Reihe antritt. Als heiße Favoriten galten laut Buchmachern Stars wie Helena Bonham Carter, Michael Sheen oder Olly Years von der Band Years & Years. Am Sonntagabend wurde das Rätsel dann aber endlich gelöst.

Wie die britische BBC nun bekannt gegeben hat, tritt Schauspieler Ncuti Gatwa die Nachfolge von Jodie Whittaker in der beliebten Serie an. Damit ist der 29-Jährige bereits der 14. Darsteller, der die Rolle des berühmten Zeitreisenden übernimmt – und der erste schwarze Doctor Who!

Gatwa: „Fühle mich zutiefst geehrt“

„Die Zukunft ist da und sie heißt Ncuti! Manchmal kommt ein Talent durch die Tür und ist so hell und kühn und brillant, dass ich einfach nur staune und meinen Glückssternen danke“, so Russell T Davies, der Leiter der Serie, in der Mitteilung des Senders. „Ncuti hat uns geblendet, den Doktor in die Hand genommen und die Tardis-Schlüssel in Sekundenschnelle in Besitz genommen.“, schwärmt Davies weiters.

Und auch der Schauspieler selbst zeigt sich geehrt. „Es gibt nicht die richtigen Worte, um zu beschreiben, wie ich mich fühle“, wird der Schauspieler in der Pressemitteilung zitiert. Er fühle sich „zutiefst geehrt“ und sei überglücklich. Aber er habe auch ein bisschen Angst: „Diese Rolle und diese Show bedeuten so vielen Menschen auf der ganzen Welt so viel, mich eingeschlossen.“ Sein Debüt als „Doktor“ soll er dann 2023 geben.

Gatwa hatte am gestrigen Sonntag (8. Mai) schon Spekulationen über seine Besetzung angeheizt, als er bei Instagram zwei Herzen und eine blaue Box teilte – und Davies dazu „The future is here“ kommentierte.

Star aus „Sex Education“

Ncuti – sein Vorname wird übrigens „Shooty“ ausgesprochen – wurde national und international 2019 vor allem durch seine Rolle in der Netflix-Serie „Sex Education“ bekannt. Seine Darstellung von Eric, des schwulen besten Freundes der Hauptfigur Otis, begeisterte Fans auf der ganzen Welt – und brachte Gatwa drei Bafta-Nominierungen in Folge und viele weitere Auszeichnungen ein. Die vierte Staffel der Reihe soll im nächsten Jahr zu sehen sein.

Seine neue Rolle sorgte bereits für erfreute Kommentare über einen möglichen queeren Dr. Who – die sexuelle Orientierung des künftigen Doctors ist allerdings noch genauso unbekannt wie die von Gatwa selbst.