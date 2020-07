Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, gibt es in den USA erstmals seit Mai mehr als 1.200 Todesfälle durch das Coronavirus.

Demnach wurden mindestens 1.227 weitere Corona-Tote und damit insgesamt 149.680 Todesfälle registriert. Die Zahl der bekannten Infektionen stieg um mindestens 64.251 auf knapp 4,4 Millionen.

USA: Höchster Anstieg an Todesfällen wegen Coronavirus seit Mai

In den USA verzeichnete man im Kampf gegen das Coronavirus nun einen neuen Rekord. So liegt die Anzahl von registrierten Todesfällen durch Covid-19 bei insgesamt 149.680. Laut Angaben der Johns-Hopkins-Universität kam es gestern (28. Juli) zu einem enormen Anstieg der Todeszahlen. Demnach starben binnen 24 Stunden 1.592 Menschen an den Folgen des neuartigen Virus.

Auch Infektionen steigen weiter

Neben der hohen Anzahl an Todesfällen durch das Virus im Land stieg nun auch die Zahl der Corona-Infektionen. Berichten der Nachrichtenagentur Reuters zufolge, meldete man innerhalb eines Tages mindestens 64.251 neue Infizierte. Damit stieg die Gesamtanzahl an Covid-19-Infektionen im Land auf knapp 4,4 Millionen.

Quelle: Reuters / red