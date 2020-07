Bei der Dating-Show “Die Bachelorette” gab es bisher immer nur eine Dame, die unter 20 Männern ihre wahre Liebe suchte. Doch das soll sich nun ändern.

Denn wie der US-Sender ABC nun mitteilte, wird es in der amerikanischen Version des Kuppel-Formats in der kommenden Staffel erstmals zwei “Bachelorettes” geben.

Premiere bei “Bachelorette”: Zwei Schwestern vergeben Rosen

Das TV-Format “Die Bachelorette” kommt ursprünglich aus den USA. Mittlerweile wurden aber auch bereits in anderen Ländern, wie etwa Deutschland, Australien oder Indien etliche Staffeln der Show produziert. Das Konzept blieb dabei allerdings stets dasselbe: Eine “Bachelorette”-Dame sucht unter 20 liebeshungrigen Single-Männern ihre Liebe des Lebens. Für die sechzehnte Staffel der US-Version von “Die Bachelorette” hat man sich nun allerdings etwas Neues einfallen lassen, das es so in der Geschichte der Show noch nie gab. Denn wie der verantwortliche Sender ABC nun bekannt gab, sollen in der kommenden Staffel erstmals zwei Single-Frauen Rosen verteilen. Dabei handelt es sich zudem um Schwestern.

Neues Konzept steht in den Startlöchern

Becky und Elly Miles heißen die beiden neuen “Bacheloretten”, die künftig gemeinsam auf Männersuche gehen sollen. Während Becky Miles bisher noch keine TV-Erfahrung sammeln konnte, hatte ihre jüngere Schwester Elly bereits einen Auftritt in einer Dating-Show. Laut Berichten von ABC sah man sie im letzten Jahr bei der US-Version von “Der Bachelor”. Dort kämpfte sie als Kandidatin um das Herz von Rosenkavalier Matt Agnew. Schlussendlich reichte es jedoch nur für den fünften Platz. Nun will sie selbst die Rosen vergeben – zusammen mit ihrer älteren Schwester Becky. Die Dreharbeiten zum neuen Show-Konzept sollen bereits in wenigen Wochen starten.