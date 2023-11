„Charmed“-Star Shannen Doherty leidet bereits seit vielen Jahren an Krebs. Doch die 52-Jährige kämpft immer weiter und teilt ihre Reise regelmäßig mit ihren Fans auf Social Media. Jetzt macht die Schauspielerin auch einen Podcast, in dem sie offen über ihre schwere Krankheit spricht.

Darin gibt sie auch Einblicke in ihr Privatleben und teilt Geheimnisse aus ihrer Karriere.

Shannen Doherty spricht in ihrem emotionalen Podcast über Krebs

Im Jahr 2015 änderte sich für Shannen Doherty einfach alles. Denn sie erhielt die Diagnose, an Brustkrebs erkrankt zu sein. Vorerst konnte sie die Krankheit besiegen – doch 2020 dann der Schock: der Krebs war zurück. Und nicht nur das: er hat sich in mehreren Bereichen ihres Körpers ausgebreitet. Unter anderem auch in ihrem Gehirn. Seither teilt die Schauspielerin, bekannt aus Kultserien wie „Beverly Hills, 90210“ und „Charmed“, ihren Kampf gegen die Erkrankung.

Auf Instagram postet die 52-Jährige immer wieder Videos, in denen sie bei Behandlungen und vor Operationen zu sehen ist. Dabei gibt sie auch ganz offen zu, wie viel Angst sie teilweise vor den Eingriffen hat. Doch der Hollywoodstar lässt sich nicht unterkriegen und kämpft immer weiter. Ein wichtiges Anliegen für Shannen: sie möchte für mehr Awareness sorgen und spricht daher immer wieder über ihre Krankheit. Ab sofort auch in ihrem neuen Podcast!

In „Let’s Be Clear with Shannen Doherty“ gibt der Serienstar Einblicke in das Leben mit Krebs. „Ich werde mich in einer Reihe brutal ehrlicher Gespräche öffnen, wie nie zuvor“, schreibt Shannen auf Instagram. Zudem führe sie Gespräche mit „einigen ganz besonderen und einflussreichen Menschen in meinem Leben“. Unter anderem mit einigen Ärzt:innen, die sie durch ihre Krankheit begleiten. Verfügbar ist der Podcast auf sämtlichen Plattformen, auf denen man Podcasts hören kann.

Die Wahrheit über die Arbeit an „Charmed“ und „Beverly Hills, 90210“

Shannens Krebsdiagnose wird nicht das einzige Thema sein, über das die 52-Jährige spricht. Sie verkündete, dass sie auch Details über ihre Arbeit an den Sets von „Charmed“ und „Beverly Hills, 90210“ verrät. Dazu lädt sie auch ehemalige Co-Stars ein. Ob es eine Reunion der On-Screen-Hexen Prue (Shannen Doherty), Piper (Holly Marie Combs), Phoebe (Alyssa Milano) und Paige (Rose McGowan) geben wird, behält die Schauspielerin vorerst aber noch für sich.

Im Interview mit People verrät sie, dass sie auch über ihre gescheiterte Ehe mit Kurt Iswarienko sprechen wird und ihren Zuhörer:innen mitgeben will, was sie aus ihren vergangenen Beziehungen, Ehen und Verlobungen gelernt habe.

„Wenn ich arbeite, gibt es keinen Platz für Depressionen“

Die Zeit, die Shannen in den Podcast investiert, helfe ihr dabei, mit ihrer unheilbaren Krankheit umzugehen. „Wenn ich arbeite und kreativ bin, gibt es überhaupt keinen Platz für Depressionen. Es treibt mich an“, so die Schauspielerin gegenüber People. Sie möchte anderen Menschen, die ebenfalls an Krebs erkrankt sind, damit helfen. Aber sie möchte mit ihrem Podcast auch für alle Angehörigen da sein, die damit umgehen müssen, dass eine Person aus ihrem näheren Umfeld schwer krank ist.

„Wir erforschen die verschiedenen Phasen und Stadien von Krebs, wie es ist, viele Male die Haare zu verlieren, wie man sich selbst gegenüber authentisch bleibt“, so Shannen. Die erste Folge des Podcasts startet am 6. Dezember!