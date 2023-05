Wir nähern uns in großen Schritten dem „Bachelor“-Finale und wir alle wissen, was das bedeutet: Es wird Zeit für die Homedates! Wer jetzt aber endlich Romantik und große Gefühle beim Bachelor erwartet, liegt falsch.

Denn irgendwie warten wir immer noch vergeblich auf einen Hauch von Emotionen.

„Der Bachelor“: Die Homedates starten

Nur noch eine Woche, dann wissen wir endlich, wer vom Bachelor die letzte Rose bekommt. Doch bevor es so weit ist, kämpfen drei Kandidatinnen noch bei den Homedates um die Gunst des Rosenkavaliers: Lisa, Angelina und Chiara. Für eingefleischte Bachelor-Fans ruft dieses Wort wohl nostalgische Erinnerungen hervor. Schließlich sind die Homedates bisher immer die Königsdisziplin des cringe-TV gewesen.

Da wurden Eltern vor die Kamera gezerrt, die wieder und wieder betonten, dass ihre Tochter die perfekte Frau für den Mann ist, den sie vor drei Minuten kennengelernt hatten. Peinliche Kindheitserinnerungen wurden preisgegeben und der Bachelor und seine Finalistinnen kamen sich immer deutlich näher und starteten endlich mit ein bisschen Deep Talk.

Erfahren wir also jetzt endlich mehr über die letzten drei Frauen, die um das Herz des Bachelors kämpfen? Kleiner Spoiler: nicht wirklich. Denn es scheint ganz so, als wäre Deep Talk nicht gerade die Spezialität von David (oder in welche Kategorie stuft ihr „Pizza oder Burger“ als Datefrage ein?) Aber das ist nicht das einzige Problem, das wir mit den diesjährigen Homedates haben.

Warum gehen die Gespräche nie in die Tiefe?

Denn eigentlich sollte der Ort der Dates ja klar sein: Home! Naja, nicht in dieser Staffel. Denn statt das eigene Zuhause zu präsentieren und damit zumindest einen kleinen Einblick in das Privatleben der Frauen zu bekommen, finden zwei der drei Dates nicht bei den Frauen zu Hause, sondern bei Freundinnen statt. Und auch das Thema Familie definieren manche Kandidatinnen sehr breit.

was ist denn der Sinn von Homedates, wenn sie nicht at home sind? #bachelor — Füxlein (@Goldfuechslein) May 3, 2023

Aber fangen wir mal von vorne an. Das erste Homedate findet mit Angelina statt; David lernt hier nicht nur Angelinas Schwester, sondern auch ihre BFF kennen. Und ja, es ist unangenehm. Aber das müssen diese Dates eben einfach sein. Viel Inhalt bekommen wir aber nicht. Denn abgesehen von oberflächlichen Fragen wie, warum sich der Bachelor denn für sie entschieden hat und wie das Leben in Dubai ist, gibt es hier nicht wirklich viel zu sagen.

Auch nicht, als Angelina dem Bachelor dann ihren Vater vorstellt. Denn auch, wenn sich alle gut verstehen, richtig in die Tiefe gehen die Gespräche hier nicht. Mal abgesehen von der jetzt schon legendären Erklärung, warum der Bachelor als Influencer tätig ist.. die zunehmende Digitalisierung war Schuld. Ähm ja, ist klar.

#Bachelor



geil!



im Zuge der Digitalisierung mache ich jetzt Social Media



Haaammer Antwort — Moody (@NorrinRaddSN) May 3, 2023

Wenn ein Hamster das Highlight eines Dates ist

Und dann ist das Homedate auch schon vorbei – und zwar ganz ohne Übernachtung! Ebenfalls ein krasser Unterschied zu den bisherigen Staffeln. Aber David hat eben einfach viel zu tun. Es geht schließlich schon bald zum nächsten Homedate – und das findet bei Lisa statt.

Wer hier Eltern oder die eigene Wohnung erwartet, liegt wieder falsch. Wir lernen Lisas ankerliebende Freundin und ihren Bruder kennen. Und natürlich den Hamster der guten Freundin, der offenbar anonym bleiben will. Die Gespräche sind die gleichen wie beim Date zuvor, auch wenn David nicht müde wird zu betonen, wie wohl sich Lisa mittlerweile bei ihm fühlt. Unser Highlight ist aber eher das Kuchenbuffet, das Lisas Freundin für 20 Menschen vorbereitet hat, auch wenn sie nur zu viert sind. Ansonsten läuft alles wie nach Vorschrift: Es wird ein bisschen Händchen gehalten, geknutscht und über den Hamster gesprochen (nein, das ist kein Scherz, der Hamster ist das Highlight der abendlichen Knutsch-Session).

Rumknutschen im Kinderzimmer

Und dann zieht der Bachelor auch schon zum nächsten Date weiter. Na, habt ihr auch das Gefühl, dass hier alles ein bisschen wie Fließband-Arbeit abgehandelt wird. Ja, so fühlt sich die aktuelle Folge vom „Bachelor“ auch an. Denn so richtige Konflikte, Romantik oder sonst irgendwelche Gefühle kommen einfach nicht auf. Stattdessen wandert der Bachelor wie nach Vorschrift zu Chiara. Und als eingefleischter „Bachelor“-Fan richtet sie sich endlich nach den ungeschriebenen Regeln der Homedates: Sie lädt ins Elternhaus ein. Und anwesend sind tatsächlich nicht nur ihre gute Freundin, sondern auch ihr Stiefvater und ihre Mutter. Und sagen wir es einmal so: das mit der Mutter hätte sich Chiara rückblickend wohl doch genauer überlegen müssen.

Denn Mama Chiara tritt in den Fettnapf, der schon seit zwei Wochen über der Beziehung von Chiara und David schwebt. Sie enthüllt nämlich: die Teilnahme beim „Bachelor“ war immer schon der große Traum ihrer Tochter! Ups. Eben diese Angst hatte David ja schon in den vergangenen zwei Wochen. Hat Chiaras Mama jetzt etwa unabsichtlich bestätigt, dass die junge Frau wirklich nur an der Show interessiert ist und nicht an der Liebe? Ein kurzes Gespräch darüber klärt es zwar auf und Chiara schafft es, den Bachelor zu besänftigen, aber so richtige Romantik kommt dann einfach nicht mehr auf. Das könnte aber auch an Chiaras altem Kinderzimmer liegen, in dem die beiden ihren Abend verbringen. Oder würdet ihr gerne umgeben von Baby-Fußabdrücken rumknutschen?

Bild: RTL

Also Date im Kinderzimmer ist einfach maximal unsexy



#Bachelor — Elke (@__elke__) May 3, 2023

„Der Bachelor“: Diese Kandidatinnen sind im Finale

Richtig Zeit, darüber nachzudenken, bleibt aber nicht. Denn das Highlight der Folge wartet auf uns: Davids Mama! Auch sie lernt die letzten drei Kandidatinnen nämlich kennen und wir müssen sagen: so viel wurde in der gesamten Staffel noch nicht geplaudert. Während sie mit simplem Smalltalk über Serien startet enthüllt sie dann auch peinliche Kindheitserinnerungen von David und seiner Schwester, die in der Badewanne an seinem Penis zog.

Die Frage ist ja: klappt das nach der Badewannenepisode nun überhaupt noch mit den Enkeln… 🤭#bachelor — Füxlein (@Goldfuechslein) May 3, 2023

Und genau dafür schauen wir die Homedates! Es braucht diese Stories, um endlich mal ein bisschen Entertainment zu erleben! Doch bevor die Mama den Bachelor noch mehr blamieren darf, folgt auch schon die Nacht der Rosen. Und viel gibt es hier eigentlich nicht mehr zu sagen. Denn wer auch nur halbwegs aufmerksam zugesehen hat, weiß jetzt schon: für Chiara ist die Reise zu Ende. Und tatsächlich bekommt sie keine Rose. Die finale Entscheidung ist also zwischen Lisa und Angelina. Für wen das Herz des Bachelors letztendlich schlägt, erfahren wir dann nächste Woche im großen Finale!

„Der Bachelor“ läuft jeden Mittwoch ab 20:15 Uhr bei RTL und parallel dazu auf RTL+ im Livestream. Auf RTL+ stehen die neuen Folgen zudem schon sieben Tage vor TV-Ausstrahlung zur Verfügung.