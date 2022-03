Wie im Horror-Film: Eine Frau aus New York City soll ihr Date zu einer Wohnung gelockt, gefoltert und festgehalten haben. Für die Freiheit des Mannes wollte die 22-Jährige 100.000 Dollar Lösegeld.

Das Dating-Opfer kam nur knapp mit dem Leben davon.

Frau kidnappt und foltert ihr Date

Nein, das ist nicht die Storyline einer neuen True-Crime-Serie! Denn das ist tatsächlich passiert. Eigentlich begann alles ganz harmlos: Ein 24-jähriger Mann hat die um zwei Jahre jüngere Valerie Rosario über Instagram kennengelernt. Die beiden schienen sich gut zu verstehen, haben über die Social-Media-Plattform heftig geflirtet, bis Valerie vorschlug, sich zu treffen – um 1 Uhr in der Nacht.

Für den Mann klang das wohl nach einem typischen „Booty Call“ und er machte sich auf den Weg zu einer Adresse in New York City, die ihm seine Instagram-Bekanntheit nannte. Doch statt romantischer Zweisamkeit erwartete den 24-Jährigen die wahr gewordene Hölle. Valerie empfing ihn zwar, doch mit in der Wohnung befanden sich noch weitere Männer, die ihn sofort schnappten und fesselten, wie die New York Post berichtet.

Stundenlange Folter und Lösegeld-Forderung

Doch das war erst der Anfang! Scheinbar dürfte die kriminelle Gruppe erkannt haben, dass der 24-Jährige gut betucht ist. Also kidnappten sie ihn, riefen seinen Bruder an und forderten 100.000 Dollar Lösegeld. Um Druck aufzubauen, haben die Männer begonnen, ihr Opfer massiv zu foltern. Sie quälten ihn mit Schlägen, Messerstichen und Feuer. Der Bruder musste die ganze Zeit via FaceTime zusehen und konnte nichts tun.

Dann steckten sie den Mann in eine Badewanne und übergossen ihn mit einer brennbaren Flüssigkeit, während sie drohten, ihn anzuzünden.

Polizei findet Opfer in Van

Ganze 24 Stunden wurde der Mann als Geisel festgehalten. Dann gelang es der Polizei, seinen Aufenthaltsort herauszufinden. Dort fanden die Beamten das Opfer in einem Van. Der Mann war gefesselt, schwer verletzt und konnte kaum noch atmen. Es war wohl Rettung in der letzten Sekunde, denn lange hätte der 24-Jährige nicht mehr durchgehalten.

Das Opfer wurde laut einem Gerichtsdokument, das der Staatsanwaltschaft in Manhattan vorliegt, in einem Krankenhaus wegen mehrerer Verbrennungen und Stichwunden an Gesicht, Körper, Rücken und Beinen behandelt. Die 22-jährige Valerie Rosario sowie ihre Mittäter befinden sich in Untersuchungshaft. Sie sind wegen Entführung und versuchten Mordes angeklagt.

Wie das Urteil für diese grausame Tat letztlich lautet, steht noch nicht fest.