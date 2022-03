Knapp vier Monate ist es nun her, dass Camila Cabello und Shawn Mendes völlig unerwartet ihre Trennung bekannt gaben. Nun gesteht Shawn in einem Instagram-Video, wie einsam er sich seit dem Liebes-Aus fühlt.

In dem Clip spricht der Musiker ganz offen über sein Leben als Single.

Shawn Mendes postet emotionales Instagram-Video

Eine Trennung ist nie leicht zu verarbeiten. Nochmal schwieriger wird es wohl, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Vor wenigen Monaten schockten die Schlagzeilen all ihre Fans: Shawn Mendes und Camila Cabello haben sich getrennt. Sie galten als DAS Traumpaar in der Musikszene. Vor allem Shawn scheint die Trennung noch nicht vollständig verkraftet zu haben. Das offenbarte er jetzt völlig überraschend in einem Kurzvideo auf Instagram.

In dem Clip zu seiner neuen Musik konnte der 23-jährige Kanadier nicht umhin, über sein Leben nach der Trennung von seiner ehemaligen Freundin Camila nachzudenken. Denn in seinen kommenden Songs geht es hauptsächlich um das plötzliche Liebes-Aus.

„Wen rufe ich an, wenn ich eine Panikattacke habe?“

Der Sänger wird besonders sentimental: „Wenn man sich von jemandem trennt, denkt man nicht über all die Dinge nach, die damit einhergehen.“ In dem Video sitzt er am Klavier und spielt eine Melodie vor sich hin, während er mit beinahe gebrochener Stimme über seine Gefühle spricht.

„Wen rufe ich zum Beispiel an, wenn ich eine Panikattacke habe. Wen rufe ich an, wenn ich am Ende meiner Kräfte bin?“, fragt sich der sensible Musiker. Er kommt zu der Erkenntnis: „Das ist jetzt mein Leben. Ich bin völlig auf mich allein gestellt und ich hasse es. Das ist meine derzeitige Realität.“ Heftige Worte, wenn man bedenkt, dass der junge Musiker unter mentalen Problemen leidet. Ablenkung scheint ihm aber definitiv gut zu tun und die findet er in seiner Arbeit.

Neues Album kommt

Derzeit arbeitet Shawn Mendes an einem neuen Album und bereitet sich auf seine Wonder World Tour vor. Dabei geht es dem Musiker aber nicht um große Stadien und ausverkaufte Hallen, sondern tatsächlich um die Musik und seine Message an die Fans. „Ich werde nie aufhören aufzutreten, auch wenn ich nur vor 10 Leuten in einer Bar spiele“, sagte der „Stitches“-Sänger. „Und ich will nur dann größere Shows spielen, wenn ich dabei authentische Musik machen kann.“, so Mendes weiter.

„Es gab eine lange Zeit, in der ich davon überzeugt war, dass man nur immer Hits schreiben muss“. Jetzt haben sich seine Prioritäten verschoben: „Die Art von Musik, die ich machen möchte, was ich hören möchte und was mir wichtig ist.“ Im Frühjahr 2023 wird Shawn Mendes dann auch für einige Konzerte nach Europa kommen.