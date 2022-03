Camila Cabello ließ bei einem Auftritt im Live-Fernsehen versehentlich tief Blicken und entblößte ihre Brust. Jetzt witzelt die Sängerin auf TikTok über das Fashion-Fauxpas. Und dafür feiern wir sie!

Sie zeigt, dass sie nicht einmal in heiklen Situationen ihren Humor verliert.

Camila Cabello: Busen-Blitzer live im TV

Nicht mehr lange, dann dürfen wir uns über ein neues Album der US-Sängerin Camila Cabellos freuen. In der britischen Show „The One Show“ wollte sie eigentlich über genau das sprechen. Doch dann passierte ihr ein kleines Missgeschick! Wie unter anderem The Mirror berichtete, sollte Camila während der Videoschalte ihren Lieblingsmove aus ihrem neuen Song „Bam Bam“ vorführen.

Die Sängerin entscheidet sich also spontan ein Tänzchen hinzulegen, und reisst sie sich dabei aus Versehen ihre weite Bluse von der Schulter. Das Outfit-Fauxpas à la Janet Jackson legte ihre komplette rechte Brust frei, die sie dann schnell mit ihrer Hand bedeckte. Doch der kurze Ausschnitt ging sofort viral! (Während wir uns fragen, wieso überhaupt? Als ob das im Jahr 2022 noch ein großer Skandal wäre?!)

Jedenfalls reagiert die „Havana“-Interpretin auf ihr Malheur noch in der Live-Sendung: „Ich habe euch wohl gerade geflasht. Ich hoffe, ihr habt keinen Nippel gesehen.“ Damit hatte sie sofort Lacher auf ihrer Seite und nach einem kurzen Pause des irritierten Moderators ging es wieder um ihr neues Album.

Camila reagiert mit TikTok-Video

Bereits wenige Stunden nach dem Auftritt, veröffentlicht Camila dann ein Video auf TikTok. Zu sehen ist sie selbst wie sie zu dem Song „Time Machine“ von Muni Longs mitsingt. Dazu schreibt sie: „Als mein Stylist mich gefragt hat, ob ich Nippel-Pickerl brauche – und ich nein gesagt habe.“ Sympathischer kann man wohl nicht auf so ein Skandälchen reagieren. Das sehen auch ihre Fans so: Binnen wenigen Stunden sammelte der Clip bereits über 2 Millionen Likes.

Hauptthema ihres Auftrittes war eigentlich ihr neues Album „Familia“, welches am 8. April erscheinen soll. In diesem soll sie unter anderem auch ihre gescheiterte Beziehung zu ihrem Ex Shawn verarbeiten. In einem Song singt Camila zum Beispiel: „Du sagtest, dass du den Ozean hasst, aber jetzt surfst du.“ Tatsächlich wurde Shawn kurz nach der Trennung beim Surfen abgelichtet, obwohl er große Angst vor tiefen Gewässern haben soll.