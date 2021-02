Sängerin Ellie Goulding wird zum ersten Mal Mutter. Das hat die 34-Jährige nun in einem Interview mit “Vogue” verraten und auch gleich mit Babybauch-Fotos auf Instagram bestätigt.

Die Bilder sind im Rahmen eines Shootings für die Zeitschrift entstanden. Ellie soll bereits im achten Monat schwanger sein.

Ellie Goulding wird zum ersten Mal Mama

Baby-News bei Ellie Goulding! Wie die Sängerin jetzt in einem Interview mit der Zeitschrift “Vogue” verraten hat, wird sie zum ersten Mal Mutter. Das Baby sei eigentlich nicht geplant gewesen, so die 34-Jährige. Sie genieße die Schwangerschaft aber sehr und freue sich auf die neue Herausforderung. Sie und ihr Ehemann Caspar Jopling haben sich während der Pandemie nach Gloucestershire nahe London zurückgezogen. Dort ist die Sängerin aufgewachsen, wie sie im Interview erzählt. “Seit ich meine Karriere begonnen habe, ist das der erste Ort, an dem ich mich wieder richtig niedergelassen habe.”, so die Sängerin über ihr Leben am Land.

Ungeplante Schwangerschaft

Die Schwangerschaft kam für die 34-Jährige überraschend. Denn eigentlich hatten sie und ihr Mann aktuell noch nicht geplant Kinder zu bekommen. Das Paar fand an seinem Jahrestag am 31. August heraus, dass es ein Baby erwartet. Anfangs habe Ellie es gar nicht richtig glauben können, doch als sich ihr Körper dann mit der Zeit veränderte, habe sie es richtig realisiert und genießt ihre Schwangerschaft nun in vollen Zügen.

Die Sängerin kennt das Geschlecht ihres Babys übrigens schon. Verraten will sie es allerdings noch nicht. “Diese ganze ‘gender reveal’ Sache ist irgendwie nicht so mein Ding”, so die 34-Jährige im Vogue-Interview. Ihr und ihrem Mann sei es einfach wichtig, dass das Baby gesund ist. Wann genau das Baby zur Welt kommt, verriet sie nicht. Lange wird es wohl aber nicht mehr dauern, denn sie ist bereits im achten Monat.