Am 27. Februar ist der zweite Vollmond im Jahr. Der sogenannte Snow Moon beeinflusst auch die Sternzeichen unglaublich. Während sich viele besonders reizbar und dünnhäutig fühlen, merken andere endlich den langersehnten Energieschub.

So beeinflusst der Vollmond im Februar dein Sternzeichen:

Widder

Der Widder hat sich in letzter Zeit ständig hinterfragt. Inzwischen glaubt er schon fast nicht mehr, dass er wirklich etwas erreicht hat. Das macht der Vollmond am 27. Februar aber wieder besser. Denn dann kannst du wieder erkennen, was du alles geleistet hast und wie stolz du auf dich sein kannst. Der Snow Moon bringt dir damit wieder die Energie und den Ehrgeiz zurück, den du in letzter Zeit verloren hast.

Stier

Der Vollmond bringt dem Stier den Wunsch nach Liebe zurück. Allerdings haben deine Vorstellungen nichts mit der Realität zu tun. Vor allem am 27. Februar solltest du dir deshalb in Erinnerung rufen, was nur eine Wunschvorstellung ist und was es in der Realität wirklich gibt. Denn mit diesen hohen Erwartungen an die Liebe kannst du gar nicht glücklich werden.

Zwilling

Zwillinge spüren während des Vollmondes vor allem den Drang, sich selbst zu verändern. In letzter Zeit haben sie sich gehen lassen und wollen sich jetzt mit neuer Energie wieder neu beleben. Sie wollen etwas Neues ausprobieren, wie ein Haarschnitt oder ein anderes Hobby. Zwillinge sind während des Vollmondes voller Tatendrang.

Krebs

Der Krebs leidet unter dem Vollmond. Denn er bringt ihn dazu, alles persönlich zu nehmen und sich verletzt zu fühlen. Der Snow Moon verstärkt außerdem die sensible Art dieses Sternzeichens und macht es damit noch anfälliger für Selbstzweifel. Versuche dir deshalb in dieser Zeit vor Augen zu halten, was du schon alles erreicht hast und gib dir selbst die Bestätigung, dass du großartig bist wie du bist.

Löwe

Der Löwe war noch nie besonders gut darin, die Meinung anderer in Diskussionen zu akzeptieren. Doch der Vollmond am 27. Februar bringt genau das Gegenteil bei ihm zum Vorschein: Das Sternzeichen vertraut seinen eigenen Instinkten nicht mehr und hinterfragt sich ständig selbst. Behalte deshalb in dieser Zeit im Hinterkopf: Es ist in Ordnung, eine andere Meinung zu haben und zu dieser zu stehen.

Jungfrau

Für die Jungfrau ist es nicht leicht ihren Kontrollzwang beiseite zu legen und sich einfach mal gehen zu lassen. Doch der Snow Moon bringt endlich die entspannte Seite dieses Sternzeichens zum Vorschein. Jetzt folgst du einmal deinen Gefühlen, anstatt immer nur mit deinem Kopf zu handeln. Du solltest diese Zeit genießen.

Waage

Wie auch der Löwe hinterfragt sich die Waage während des Vollmondes im Februar ständig selbst. Irgendwie fühlt sie sich nicht mehr so im Reinen mit sich selbst und weiß nicht, ob der Weg, den sie gerade geht, der richtige für sie ist. Jetzt solltest du aber auf keinen Fall übereilte Entscheidungen treffen! Denke gut darüber nach, bevor du dich entscheidest dich und dein Leben komplett zu verändern.

Skorpion

Der Skorpion fühlt sich während des Snow Moons gereizt und unausgeglichen. Du bist fest davon überzeugt, dass es an den Menschen in deinem Umfeld liegt und du wirfst deshalb mit Anschuldigungen um dich. Aber Vorsicht! Du solltest auch daran denken, dass du gerade einfach nicht auf der Höhe bist und eine schlechte Zeit hast. Das ist vollkommen in Ordnung, denn der Vollmond bringt dich einfach aus dem Gleichgewicht.

Schütze

Der Schütze sieht jetzt endlich klar. Denn der Vollmond bringt ihm die Erkenntnis, welche Freunde wirklich gut für ihn sind und wer ihn versucht zurückzuhalten. Diese Klarheit solltest du nutzen, um dich von dem Ballast, der dich zurückhält zu entledigen. Du wirst schnell merken, wie frei und großartig du dich danach fühlen wirst.

Steinbock

Dem Steinbock macht der Snow Moon schwer zu schaffen. Denn er wird dünnhäutig und sehr empfindlich. Vor allem alte Wunden, die er eigentlich schon überwunden geglaubt hatte, kommen jetzt wieder zum Vorschein. Auch im Freundeskreis fühlt sich das Sternzeichen sehr schnell angegriffen und beleidigt.

Wassermann

Für den Wassermann bringt der Vollmond am 27. Februar vor allem eines: Neugierde. Nachdem die letzte Zeit ihn doch sehr ermüdet hat und er seine Energie verloren hatte, bringt ihm der Snow Moon wieder richtigen Aufschwung. Alles in seinem Umfeld bewirkt bei diesem Sternzeichen dann Begeisterung und er ist wieder voller Energie.

Fische

Fische verziehen sich während des Vollmonds wieder in ihre Fantasie-Welt. Denn in ihrem Inneren sind sie voller Energie und Tatendrang. Ihr Körper dagegen fühlt sich träge und will einfach nicht so wirklich funktionieren. Deshalb flieht dieses Sternzeichen in dieser Zeit auch wieder in ihre Tagträume und zieht sich von der Außenwelt zurück.