Das britische Model Lily Cole erntet einen Shitstorm, nachdem sie mit Burka-Fotos auf Instagram für ihr eigenes Buch wirbt. In den Fotos zeigt sie sich einmal mit und einmal ohne Burka und setzt den Hashtag #modernfeminism in die Instagram-Caption.

Inzwischen hat sich das Model für ihre Fotos entschuldigt und die Bilder wieder gelöscht.

Das Model Lily Cole hatte mit einem ihrer Instagram-Postings für große Aufregung gesorgt. Mit zwei Fotos, in denen die Rothaarige einmal mit und einmal ohne Burka zu sehen war, bewirbt sie ihr neues Buch. Unter dem Post schrieb sie: “Lasst uns die Vielfalt auf allen Ebenen begrüßen – biologische Vielfalt, kulturelle Vielfalt, Vielfalt des Denkens, Vielfalt der Stimmen, Vielfalt der Ideen.” Das Posting hatte sie nach den kritischen Stimmen allerdings sofort wieder gelöscht. Ihre Kritiker wiesen sie darauf hin, dass die Fotos gerade im Rahmen der aktuellen Ereignisse in Afghanistan vollkommen daneben seien.

Lily Cole & the vacuity of modern hashtag-feminism. Putting Instagram posturing before universal human rights. I bet Afghan women are celebrating the “diversity” of wearing this shroud. pic.twitter.com/5unfIZrqXg