In der neuesten Folge von Kitchen Impossible muss sich Tim Mälzer am Sonntag gegen die israelische Spitzenköchin Haya Molcho beweisen.

Kitchen Impossible zählt zu den erfolgreichsten Sendungen im deutschen Fernsehen und ist auch in anderen Ländern wie Österreich ausgesprochen beliebt. Dabei muss der deutsche Koch Tim Mälzer gegen einen anderen Spitzengastronomen antreten: Die beiden müssen jeweils eine Aufgabe des anderen erfüllen und in einem bestimmten Land die dortige Spezialität nachkochen. Diesmal ist Haya Molcho die Konkurrentin von Mälzer. Die Sendung wird am Sonntag, den 23. Februar, um 20.15 Uhr auf Vox ausgestrahlt.

Mälzer nach Rumänien

Für Mälzer geht es diesmal unter anderem nach Rumänien, genauer gesagt nach Siebenbürgen. Es soll dort ein typisches Gericht der Region nachmachen, allerdings auf moderne Art und Weise. Wie erwartet zuckt Mälzer gleich mal ordentlich aus, obwohl er anfangs recht munter und gut gelaunt wirkt. Danach reist Mälzer nach Israel, in die Heimat seiner Herausforderin. Dort soll er Kepab mit Humus zubereiten – und zwar mit keineswegs modernen Mitteln. Auch das bringt den Rabiatkoch bald mal an die Grenzen der nervlichen Belastung.

Haya Molcho gegen Tim Mälzer

Welche Aufgaben hat sich Mälzer für Haya Molcho einfallen lassen? Natürlich will er sie besiegen, auch wenn er mit ihr freundschaftlich verbunden ist und sie sehr schätzt. Er schickt die Köchin unter anderem in den Schwarzwald, wo sie sich an der Wildküche probieren soll. Und auch nach England wird sie vergattert, genauer gesagt nach Norwich. Dort wird sie laut dem TV-Sender Vox auf jemanden treffen, der mit Mälzer ganz eng verbunden ist.

Die weiteren Duelle von Kitchen Impossible

01.03.: Tim Mälzer vs. Max Strohe

Mälzer: Nürnberg (Deutschland), Taschkent (Usbekistan)

Strohe: Bologna (Italien), Bornholm (Dänemark)

08.03.: Tim Mälzer vs. Jan Hartwig

Mälzer: Wigoltingen (Schweiz), Wien (Österreich)

Hartwig: Dubai (Vereinigte Arabische Emirate), Saabolda (Estland)

15.03.: Tim Raue vs. Martin Klein

Mälzer: Bangkok (Thailand), Kaysersberg (Frankreich)

Klein: Rom (Italien), Sevilla (Spanien)

22.03.: Tim Mälzer vs. Steffen Henssler

Mälzer: Bad Zwischenahn (Deutschland), San Francisco (USA)

Henssler: Ramatuelle (Frankreich), Gifu (Japan)

29.03.: Tim Mälzer vs. Tim Raue

Beide: Kitzbühel (Österreich)

Mälzer: Valencia (Spanien)

Raue: Rüeggisberg (Schweiz)