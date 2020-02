In der neuesten Folge des Kochduells Kitchen Impossible bekommt es Tim Mälzer mit Haya Molcho zu tun. Das solltest du über die Spitzenköchin wissen.

Tim Mälzer schätzt ihre Kochkünste ebenso wie sie selbst: Die Rede ist von Haya Molcho, die in der neuesten Folge von Kitchen Impossible als Konkurrentin des deutschen Kochs antritt. Sie wird von Mälzer unter anderem nach England geschickt, um dort Spezialitäten der Region zu bewältigen.

Wer ist Haya Molcho?

Aber wer ist Haya Molcho? Sie wurde 1955 in Israel geboren; als sie 9 Jahre alt waren, zogen ihre Eltern mit ihr nach Bremen. Dort studiert sie Psychologie, doch ihre Berufung liegt woanders.

Die gebürtige Israelin ist seit 1978 mit Samy Molcho verheiratet. Er war berühmt für seine Pantomime-Auftritte, seine Bücher über Körpersprache waren Bestseller. Gemeinsam tourten sie um die Welt – durch Asien, Afrika und Südamerika. Lange bevor von Foodtrends die Rede war, lernte Haya unterwegs neue Aromen, Geschmacksrichtungen und Produkte kennen.

Nachdem sie mit ihrem Mann Samy Molcho durch viele Länder gezogen war und dort auch die verschiedenen Küchen kennengelernt hatte, fühlte sie sich zur Gastronomie hingezogen.

Erstes Lokal in Wien

Im März 2009 eröffnete Molcho ihr erstes Lokal “Neni” in Wien, das rasch zu einem der beliebtesten Restaurants in der österreichischen Hauptstadt wurde. Der Name setzt sich aus den Anfangsbuchstaben ihrer vier Söhne Nuriel, Elior, Nadiv und Ilan zusammen. Heute gibt es in ganz Europa 11 Neni-Lokale und Molcho hat einige Kochbücher veröffentlicht. Ihre Spezialitäten stammen aus der orientalischen Küche, speziell aus der israelischen. Sie selbst nennt das “orientalische Weltküche“.