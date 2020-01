Tim Mälzer fordert wieder Spitzenköche heraus: Die 5. Staffel von Kitchen Impossible verspricht wieder kulinarische Höchstleistungen.

Die Fans von Tim Mälzer können nicht genug bekommen – und das aus gutem Recht: Schließlich weiß der rabiate, aber grenzgeniale TV-Koch immer wieder mit seinen Ideen zu begeistern. Und daher hat TV-Sender Vox schon die nächste Staffel der Erfolgssendung Kitchen Impossible im Programm. Am 9. Februar startet die bisher 5. Staffel mit Mälzer und seinen Gästen. Dabei müssen die Kontrahenten regionale Spezialitäten nachkochen; in aller Welt treffen sie auf solche Gerichte, die sie (meistens) nur vage kennen.

Seit der Pilotfolge Ende des Jahres 2014 zeigte VOX bisher insgesamt 34 Folgen von Kitchen Impossible. Das Team war dafür insgesamt 364 Tage in 51 Ländern unterwegs. Noch eine witziges Statistik: Tim Mälzer sagte bisher genau 57 Mal: „Backen ist kein Kochen!“. Und nicht weniger als 347 Mal wurde das berühmt-berüchtigte „Fickscheiße“ gezählt.

Tim Mälzer strotzt vor Selbstbewusstsein

In nicht weniger als 18 Ländern werden in den neuen Folgen der 5. Staffel von Kitchen Impossible neue Gerichte kredenzt. Und wie immer zeigt sich der Hamburger Starkoch voller Selbstbewusstsein – doch es wird nicht einfach: Im Kampf um die Koch-Ehre stellen sich ihm ab 9. Februar jeweils am Sonntag um 20:15 Uhr unter anderem die Spitzenköche Haya Molcho, Jan Hartwig, Christoph Kunz und Martin Klein entgegen.

Foto: TVNOW / Marc Schulz für Morris MacMatzen

Und auch Steffen Henssler feiert seine Premiere bei der Mälzer-Sendung. Und zum insgesamt 5. Mal treffen Tim Mälzer und Tim Raue aufeinander: Dabei kommt es zu einer Neuerung: Bei ihrem nächsten Duell müssen sie das gleiche Gericht schaffen, außerdem stellen sie sich der gleichen Jury.

Alle Duelle von Kitchen Impossible 5. Staffel im Überblick