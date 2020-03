Am 25. März startete auf Sat1 die Fernseh-Show “Promis unter Palmen”. Unter den Kandidaten befinden sich in diesem Jahr unter anderem Janine Pink und Tobias Wegener.

Beim Einzug in die Promi-Villa sah sich das ehemalige Paar nun erstmals seit ihrer Trennung. Das Zusammentreffen lief allerdings alles andere als gut.

“Promis unter Palmen”: Janine und Tobi treffen erstmals aufeinander

Was für ein Auftakt. Die erste Folge des neuen Trash-Formats “Promis unter Palmen” strotzte nur so von Dramen und Zickereien. Ein Highlight der gestrigen Sendung (25. März) war auch das Zusammentreffen von Ex-Paar Janine Pink und Tobias Wegener. Die beiden lernten sich letztes Jahr während ihrer Teilnahme bei “Promi Big Brother” kennen und lieben. Im Oktober 2019 folgte jedoch dann plötzlich die Trennung. Als Grund nannte Tobi Unstimmigkeiten in der Beziehung. Für Janine kam das Liebes-Aus sehr unerwartet. Öffentlich machte sie Tobi nach der Trennung Vorwürfe. Es folgte ein großer Rosenkrieg, der durch die Medien ausgetragen wurde. Nun trafen sie durch ihre Teilnahme bei “Promis unter Palmen” erstmals aufeinander.

Intime Details: Janine plaudert über Sex-Leben mit Tobi

Bereits als sich Tobi und Janine zum ersten Mal in der Villa begegneten, kam eisige Stimmung auf. Denn die ehemalige Köln 50667-Darstellerin ließ sich ihre tiefe Abneigung gegenüber ihrem Ex deutlich anmerken. Der zögerliche Handschlag zur Begrüßung ließ vermuten, dass die beiden in den nächsten Wochen noch so einiges zu klären haben. “Wie soll es mir gehen? Am liebsten würde ich wieder nach Hause”, erklärte Tobi nach seiner Begegnung mit seiner Ex im Interview. Und auch Janine zeigte sich alles andere als begeistert. Ihr sexuellen Erfahrungen mit Tobi kommentierte sie mit den Worten: “Da hat Eis.de schon mehr drauf. Da hält der Akku mehr als zwei Minuten“. Damit bezieht sich die 32-Jährige auf den Online-Shop für Vibratoren.

“Promis unter Palmen”: Dieser Star musste die Insel verlassen

Die Promis gaben beim gemeinsamen Spiel alles. Doch am Ende siegten Tobias Wegener, Matthias Mangiapane, Claudia Obert, Evanthia Benetatou und Ronald Schill. Somit durften sie entscheiden welcher Star seine Koffer packen soll. Am Ende traf es Partysänger Ennesto Monté. Der 45-Jährige musste in Folge 1 die Insel verlassen.