View this post on Instagram

Der neue Playboy is da! Mit Titelstar und TV- Liebling Janine Pink! Ausserdem im Heft: Das große James Bond Special. Interview mit Sahra Wagenknecht. Reportage: Jesus in Sibirien – Ein Ex Polizist behauptet, der wiedergeborene Sohn Gottes zu sein. Motor: Im Mercedes- AMG GLE 53 Coupé von Tirol nach Pisa. Miss April Jessica Witmann fuhr uns im Urlaub fast mit dem Skateboard davon und vielen weiteren Themen! Foto: Thomas Fiedler @fiedlerphotography @janinepinkofficial @koeln50667 #playboygermany #alleswasmännerlieben #köln50667