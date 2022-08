Traurige Nachrichten aus Hollywood: Schauspielerin Olivia Newton-John ist gestorben. Im Alter von 73 ist der „Grease“-Star einer Brustkrebserkrankung erlegen. Mehr als 30 Jahre kämpfte die Künstlerin gegen die Krankheit, bis sie schließlich nicht mehr konnte.

Unzählige prominente Wegbegleiter:innen nehmen nun Abschied von Newton-John.

Olivia Newton-John mit 73 Jahren an Krebs gestorben

Große Trauer in Hollywood: Olivia Newton-John, die in den späten 70er-Jahren weltweite Berühmtheit erlangte, als sie im Musical „Grease“ gemeinsam mit John Travolta zu sehen war, ist tot. Ihr Ehemann gab die traurige Nachricht jetzt via Social Media bekannt. Sie sei „friedlich auf ihrer Ranch in Südkalifornien gestorben“, so die Worte von John Easterling. Ihre Familie und ihre Freunde seien bei ihr gewesen, als sie einen langjährigen Kampf gegen Krebs verloren hat. „Olivia war über 30 Jahre lang ein Symbol für Triumphe und Hoffnung, als sie ihren Weg mit Brustkrebs teilte“, schreibt Easterling. „Wir bitten alle, die Privatsphäre der Familie in dieser sehr schwierigen Zeit zu respektieren.“

Schon im Jahr 1992 trat die aggressive Krankheit erstmals bei Newton-John auf. Schließlich schaffte es die Sängerin und Schauspielerin, den Krebs zu besiegen. Dann begann sie, sich für Krebsforschung und Früherkennung zu engagieren und widmete sämtliche Einnahmen ihrer Alben und Konzerte der Forschung sowie wohltätigen Zwecken. Dann der Schock: 2013 wurde sie erneut mit Brustkrebs diagnostiziert. Einige Jahre später streute die Krankheit in ihre Schulter – 2018 stellte man dann auch noch einen Tumor in ihrer unteren Wirbelsäule fest.

John Travolta trauert um enge Freundin

Olivias früherer Filmpartner und Wegbegleiter John Travolta findet berührende Worte über die verstorbene Schauspielerin. „Meine liebste Olivia, du hast all unsere Leben so viel besser gemacht“, schreibt der 68-Jährige auf Instagram. „Dein Einfluss war unglaublich. Ich liebe dich so sehr“. Dann unterzeichnet Travolta sein Posting mit „Dein Danny, dein John!“.

Auch zahlreiche weitere Stars drückten ihre Trauer rund um den Verlust von Newton-John aus. So schrieb etwa Kylie Minogue auf Twitter: „Seit ich zehn Jahre alt war, habe ich zu Olivia Newton-John hochgeschaut. Und werde es immer tun“. Newton-John werde „immer eine Inspiration für mich sein, in so vielen Wegen“, so die Sängerin. Auch Schauspieler Hugh Jackman zeigt sich bestürzt. „Ich bin am Boden zerstört“, so der 53-Jährige auf Facebook. „Es ist kein Geheimnis, dass Olivia mein erster Schwarm war. Ich habe ihr Poster jeden Abend vor dem Schlafengehen geküsst.“ Sängerin Barbra Streisand trauert ebenfalls: „Zu jung, um diese Welt zu verlassen. Möge sie in Frieden ruhen“.

Das Leben einer Ikone

Ihr Durchbruch mit „Grease“ verhalf Olivia Newton-John zu einem Ikonenstatus. Dabei war sie zu Beginn nicht hundertprozentig überzeugt von ihrer Rolle. 2017 verriet sie in einem Interview, dass sie sich damals Sorgen gemacht habe, dass sie mit 29 Jahren zu alt sei, um ein Highschoolmädchen zu spielen. Daher wollte sie nicht sofort zusagen und verlangte zunächst eine Probeaufnahme – schließlich stimmte sie der Rolle, die ihr Leben verändern sollte, aber zu.

Auch als Sängerin wurde Newton-John gefeiert. Ihre Songs „You’re the One That I Want“, „Physical“ , „Xanadu“ und „Honestly Love You“ wurden weltweite Hits und riesige Ohrwürmer. Mit ihrer Musik hat sie außerdem für Millionen verkaufte Platten gesorgt. 1974 ist die gebürtige Australierin zudem beim Eurovision Song Contest angetreten und hat Großbritannien vertreten. Mit ihrer Popnummer „Long Live Love“ hat sie sogar den vierten Platz erreicht.