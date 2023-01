Als James Corden verkündete, dass er „The Late Late Show“ verlässt, waren viele Fans erschüttert. Doch jetzt verrät der TV-Liebling in der Drew Barrymore Show den wahren Grund für seinen Ausstieg.

Es soll eine leichte Entscheidung für ihn gewesen sein.

James Corden verrät Grund für „The Late Late Show“ Ausstieg

Der 44-Jährige hatte schon im April bekannt gegeben, dass er „The Late Late Show“ nach fast neun Jahren als Moderator verlässt. Nun verriet er allerdings den wahren Grund, warum er nicht mehr weitermachen möchte. Die Entscheidung soll anscheinend sehr leicht für ihn gewesen sein, wie er in einem Interview in der Drew Barrymore Show jetzt betont.

„Ich meine, ich werde nie in einem besseren Umfeld arbeiten als dem, in dem ich jetzt arbeite. Dass ich die Show verlasse, hat nichts damit zu tun, dass sie mir keinen Spaß macht. Ich liebe sie“, so James. „Aber die Wahrheit ist, dass es eine sehr einfache Entscheidung war, weil ich immer wusste, dass es ein Abenteuer ist und ich es nie als endgültiges Ziel betrachtet habe“, erklärt der Moderator weiter.

Wie er in dem Interview mit Drew Barrymore erzählt, spielte bei der Entscheidung seine Familie eine große Rolle. Im letzten Jahr wurde ihm während der Dreharbeiten zu seiner Serie Mammals klar, dass er mehr Zeit mit seiner Frau und seinen drei Kindern in London verbringen möchte.

Arbeit nicht auf Kosten seiner Kinder

„Eines Tages filmte ich an einem Sonntag und ich kam nach unten, es war etwa 6 Uhr morgens, und mein Sohn, der damals 10 Jahre alt war, saß auf der Treppe und fragte: ‚Arbeitest du heute?‘ und ich sagte: ‚Ja'“, beschreibt der „Mammals“-Darsteller. „Und er sagte: ‚Ich dachte, heute ist doch Sonntag‘, und ich sagte: ‚Ich weiß, Kumpel, aber der Zeitplan ist einfach total durcheinander. Wir müssen es einfach schaffen, weil wir nur noch wenig Zeit haben, bevor wir zurückgehen und die Show machen müssen‘, und er machte ein trauriges Gesicht.“

Danach stieg er ins Auto und ihm wurde klar, dass er im besten Fall noch sechs Sommer haben würde, in denen sein Sohn Max Zeit mit ihm verbringen möchte und davon wollte James keinen weiteren verschwenden.

„Wenn ich wirklich diese andere Arbeit machen will, kann das nicht auf Kosten unserer Kinder, unserer Familie gehen“, betont James. „Das ist wirklich alles, worauf es ankommt.“