Vor wenigen Tagen sorgte Netflix für einen echten Schock bei allen Fantasy-Fans: Die Serie „Fate – The Winx Saga“ wird nach nur zwei Staffeln abgesetzt. Doch jetzt gibt es erfreuliche Neuigkeiten. Der „Winx“-Erfinder verriet nun, dass gleich zwei neue Projekte in Planung seien.

Demnach sollen eine neue Animationsserie und ein Film kommen!

„Fate – The Winx Saga“: Wie geht es nach dem Serien-Aus weiter?

Es ist eine Achterbahnfahrt der Gefühle: Letzte Woche gab „Fate – The Winx Saga“-Schöpfer Brian Young die Absetzung der beliebten Netflix-Serie bekannt. Ein echter Schock für alle Fantasy-Fans. Vor allem da die zweite Staffel mit einem nervenaufreibenden Cliffhanger endete, der extra viel Raum für eine Fortsetzung ließ. Ein undankbares und vor allem unbefriedigendes Serienende. Doch jetzt gibt es wieder allen Grund zur Freude! Zwar ist Netflix mit seiner Entscheidung, die Serie abzusetzen, nicht plötzlich zurückgerudert, dafür dürfen sich Fans auf neue spannende Geschichten rund um die fünf Feen Bloom, Aisha, Terra, Stella und Musa freuen.

Nachdem sich Showrunner Brian Young auf Instagram betroffen über die Absetzung gezeigt hat, meldet sich nun mit Iginio Straffi auch der Erfinder der Welt von „Winx“ zu Wort. Auf Instagram erklärt der Animator in einem Post, dass es gute Gründe für die Absetzung der Netflix-Serie gab. Das Ende der Serie hätte allerdings nicht so unvermittelt verkündet werden sollen.

Neue Projekte in Planung

Dann kommt der Erfinder der Feen auch schon zu den positiven News. Laut Straffi seien gleich mehrere neue Projekte in Arbeit. „Fate war ein aufregendes Abenteuer, ein großer Erfolg und ein Hit, der von Millionen Menschen weltweit gesehen wurde und die Macht der Winx-Welt erneut bestätigt hat. Ich arbeite an vielen spannenden Winx-Projekten in der nahen Zukunft, von denen ich einige mit großer Freude mit euch teilen werde.“, teast der Animator.

Dem Insta-Post zufolge können sich Fans auf eine neue CG-Animationsserie freuen! Dabei soll es sich um ein Reboot handeln, das die Fans „zurück in das fantasievolle Winx-Universum entführen werde“. Zudem sei ein „Big-Budget-Winx-Film“ geplant. Für diesen werde er hart arbeiten, um den Fans einen erstklassigen Film zu präsentieren, der der treuen Anhängerschaft genau das geben wird, was sie von einer Rückkehr in die Feen-Welt erwarten.

Na, wenn das nicht vielversprechend klingt?! Allerdings bleiben auch noch viele Fragen offen. Dürfen wir uns auf einen Kinofilm freuen? Wird eine komplett neue Geschichte erzählt oder könnte es sich bei dem Film um einen Abschluss der „Fate: The Winx Saga“-Geschichte handeln? Wir sind jedenfalls schon gespannt!