Der Tod von Robbie Coltrane erschütterte vor rund einer Woche die Welt aller „Harry Potter“-Fans. Der beliebte Hagrid-Darsteller verstarb im Alter von 72 Jahren. Nun ist die Todesursache bekannt.

Laut Sterbeurkunde soll der Schauspieler an multiplem Organversagen gestorben sein.

Todesursache von „Harry Potter“-Star Robbie Coltrane bekannt

Vor allem in den Herzen der „Harry Potter“-Fans wird er als liebenswerter Rubeus Hagrid immer in Erinnerung bleiben: Der Tod von Robbie Coltrane schockte vergangene Woche die ganze Welt. Woran der beliebte Schauspieler starb, war nicht klar – bis jetzt. Nun wurde die Sterbeurkunde veröffentlicht, die die Ursache seines Todes offenbart. Demnach erlag Robbie am Ende gleich mehreren Erkrankungen!

Unter anderem „The Mirror“ liegt mittlerweile Robbies Totenschein vor, aus dem die offizielle Todesursache hervorgeht. Laut Sterbeurkunde soll Robbie Coltrane an multiplem Organversagen gestorben sein. Der Schauspieler habe schon seit längerem unter Typ-2-Diabetes gelitten. Hinzukommend sollen eine Blutvergiftung, eine Infektion der unteren Atemwege sowie einer Herzblockade seinen Tod begünstigt haben.

Schon vor seinem Tod hatten sich Fans zuletzt große Sorgen um seine Gesundheit gemacht. Denn erst im Juni dieses Jahres musste er einen Auftritt auf der Comic Con in London aufgrund gesundheitlicher Probleme absagen.

„Harry Potter“-Kolleg:innen trauern um Schauspieler

Sein Tod schockte seine Familie, Freunde und Fans. Natürlich traf die Nachricht von Robbies Tod auch seine ehemaligen „Harry-Potter“-Kolleg:innen schwer. Daniel Radcliffe reagierte sofort auf die traurigen Schlagzeilen. In einem von „People“ veröffentlichten Statement betont er, dass der Hagrid-Darsteller „einer der lustigsten Menschen war“, die er je getroffen und der die Kids am Set ständig zum Lachen gebracht hätte: „Ich erinnere mich besonders gern daran, wie er uns bei den Dreharbeiten zu ‘Harry Potter und der Gefangene von Askaban’ bei Laune hielt, als wir uns stundenlang vor dem sintflutartigen Regen in Hagrids Hütte versteckten und er Geschichten erzählte und Witze riss.“

Und auch Hermine-Darstellerin Emma Watson meldete sich zu Wort. In einer rührenden Instagram-Story schreibt die Schauspielerin, dass Robbie „wie der lustigste Onkel, den ich je hatte“, für sie gewesen sei. Als sie noch ein Kind war, aber auch als Erwachsene, sei Coltrane ihr gegenüber aber vor allem „zutiefst fürsorglich und mitfühlend“ gewesen.

Tom Felton erinnerte sich an einen Nachtdreh mit Coltrane und wie dieser sich um alle rund um ihn gekümmert hatte. „Er war ein großer freundlicher Riese auf der Leinwand, aber noch mehr im realen Leben. Ich liebe dich, Kumpel – danke für alles“, so der Draco-Malfoy-Darsteller auf Instagram.