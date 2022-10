Bauchkribbeln, romantische Dates und richtig viel Leidenschaft! Während sich viele auf den Flirt-Frühling verlassen, dürfen sich manche Sternzeichen noch auf einen romantischen Winter freuen. Denn in Sachen Liebe hat 2022 noch etwas ganz Großes in petto.

Auf diese drei Tierkreiszeichen wartet womöglich noch in diesem Jahr die große Liebe.

Schütze

Der Schütze ist für seine leidenschaftliche und temperamentvolle Art bekannt – und genau mit diesen Eigenschaften wird er noch dieses Jahr jemanden so richtig in seinen Bann ziehen. Womöglich ist die Person schon längst in seinem Freundeskreis oder Arbeitsumfeld, bislang aber noch nicht so richtig aufgefallen. In den kommenden Wochen könnte es jetzt allerdings so richtig knistern. Das Jahr 2022 hat also für die Schützen wohl noch einiges zu bieten. Jetzt nur nicht nervös werden!

Waage

Auch auf die Single-Waagen warten dieses Jahr noch jede Menge Schmetterlinge im Bauch. Kein Wunder: die Waage strahlt derzeit eine positive Aura aus und zieht ihr Umfeld quasi magisch an. Und gut möglich, dass es sich bei der Turtelei nicht nur um einen flüchtigen Flirt handelt, sondern die Waage könnte tatsächlich auf die Liebe ihres Lebens treffen. Na, wenn das keine vielversprechenden Aussichten sind.

Jungfrau

Die Jungfrau ist nun endlich bereit, sich neu zu verlieben. Sie ist derzeit mit sich im Reinen. Und genau diese ausgeglichene Art strahlt unheimlich viel Geborgenheit und Wärme aus. Kein Wunder, dass die Jungfrau damit besonders anziehend bei seinem Gegenüber ankommt. Ohne es großartig zu erwarten oder viel darüber nachzudenken, wird ihnen plötzlich jemand begegnen, der sie einfach komplett aus den Socken haut. Nur verstecken darf sich die Jungfrau nicht, auch wenn es jetzt zur kalten Jahreszeit noch so verlockend sein mag. Aufstehen, rausgehen und Augen aufmachen, lautet die Devise.