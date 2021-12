Seit mittlerweile 18 Staffeln übernimmt Ellen Pompeo die Hauptrolle der Meredith Grey in der Arztserie „Grey’s Anatomy“. Doch trotz anhaltendem Erfolg wünscht sich Pompeo ein Ende der Serie.

Wäre „Grey’s Anatomy“ ohne Meredith Grey möglich?

Deshalb will Ellen Pompeo das Serienende

Als Meredith Grey ist Schauspielerin Ellen Pompeo seit mittlerweile 16 Jahren ein konstantes Gesicht in der Serienlandschaft. Denn auch in der 18. Staffel von „Grey’s Anatomy“ spielt sie die titelgebende Figur. Die Serie machte sie nicht nur zu einem der bekanntesten Gesichter Hollywoods, sondern auch zu einer der bestbezahltesten TV-Schauspielerinnen.

Doch wie es aussieht, reicht es Pompeo langsam. In einem Interview mit Insider erzählt sie nämlich, dass sie sich nach dem endgültigen Serienende sehnt. „Ich habe versucht, alle davon zu überzeugen, dass es aufhören sollte“, erzählt sie. Doch die Überzeugungsarbeit sei oftmals auf Unverständnis gestoßen. Denn auch nach 18 Staffeln feiert die Serie weiterhin Erfolge.

Ein Ende komme für die Serienmacher also scheinbar nicht in Frage. „Ich habe das Gefühl, dass ich die Super-Naive bin, die immer wieder sagt: ‚Aber wie soll die Geschichte aussehen, welche Geschichte sollen wir erzählen?“, erklärt Pompeo. „Und alle sagen: ‚Wen interessiert das, Ellen? Es bringt eine Trillion Dollar ein.'“

„Grey’s Anatomy“ ohne Meredith Grey?

Ob stattdessen ein Serienausstieg in Frage kommt, ist unklar. In der vergangenen Staffel, die sich dem Thema Covid widmete, sah es lange so aus, als würde die titelgebende Meredith Grey den Serientod sterben. Stattdessen verlängerte Pompeo, die auch als Produzentin der Serie tätig ist, jedoch ihren Vertrag und spielt auch in der 18. Staffel mit.

Ein „Grey’s Anatomy“ ohne Grey wäre vermutlich auch schwer durchzusetzen. Das bestätigte Pompeo bereits in einem Interview 2016. Damals erklärte sie, dass sie das Gefühl habe, dass die Serienmacherin Shonda Rhimes und sie „die Serie nicht ohne den anderen machen“ wollen.

Wie auch immer es letztlich zum Ende der Serie kommen wird, Pompeo äußerte in der Vergangenheit vor allem einen Wunsch: Die Fans sollen mit dem Ende glücklich sein.

Denn das Ende von „Grey’s Anatomy“ wird voraussichtlich auch das Ende für Pompeos Schauspielkarriere sein, erzählt sie gegenüber Buzzfeed. „Ich habe definitiv kein starkes Verlangen, nach Grey’s weiter zu schauspielern; ich fühle mich definitiv im Umbruch“, sagte sie in dem Gespräch im Jahr 2014. „Ich finde die Schauspielerei nicht sonderlich erfüllend. An der Stelle, an der ich in meinem Leben stehe … möchte ich nicht unbedingt für andere Leute arbeiten.“