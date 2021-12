Der US-Rapper Drakeo the Ruler wurde bei einem Musikfestival in Los Angeles erstochen. Laut Medienberichte ereignete sich der tragische Vorfall nach einem Streit im Backstage-Bereich.

Bei dem Festival hätten unter anderem auch 50 Cent, Snoop Dog und Ice Cube auftreten sollen.

Drakeo the Ruler ist tot

Die Musikwelt trauert und die Fans stehen unter Schock. Der US-amerikanische Rapper und Songwriter Darrell Caldwell, besser bekannt unter dem Namen Drakeo the Ruler, ist im Alter von nur 28 Jahren gestorben. Das bestätigte vor wenigen Stunden sein Management. Bei einem Musikfestival in Los Angeles soll der Rapper im Backstage-Bereich in einen Streit geraten sein.

Drama bei Musikfestival

Der Vorfall soll sich am Samstagabend hinter der Bühne des „Once Upon A Time“-Festival in LA ereignet haben. Die „Los Angeles Times“ berichtet unter Berufung auf einen Augenzeugen, dass Drakeo the Ruler von einer Gruppe von Menschen attackiert worden sein soll. Der Streit sei völlig eskaliert.

Laut den Berichten wurde im Backstage-Bereich mit einem Messer auf den Rapper eingestochen. Daraufhin wurde der Künstler „im äußerst kritischen Zustand“ ins nächstgelegene Krankenhaus gebracht. Dort erlag er allerdings seinen Verletzungen.

Das Musikfestival wurde sofort abgebrochen und die Besucher dazu aufgefordert, das Festival-Gelände zu verlassen. Die Veranstalter gaben aber vorerst keinen Grund für das vorzeitige Ende an.

Erst später bestätigte ein Polizeisprecher offiziell den Tod des US-Rappers. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, festgenommen wurde bislang aber niemand.