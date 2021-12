Wir wissen, welches andere Sternzeichen in Sachen Liebesbeziehungen am besten zu uns passt, welche Eissorte wir wählen sollten und wofür das eigene Sternzeichen bekannt ist. Jetzt fehlt nur noch eines: Welche Serie passt am besten zu unserem Sternzeichen? Die Antwort findest du hier! 😉

Der Pass

Das Sky Original „Der Pass“ ist für alle Feuergeborenen das perfekte Match. Spannend, etwas gruselig und auf jeden Fall nichts für schwache Nerven. Perfekt, für die willensstarken und mutigen Löwen, Widder und Schützen unter uns. An dieser Stelle haben wir noch Good News: Noch mehr Spannung erwartet euch ab sofort in Staffel zwei mit Nicholas Ofczarek und Julia Jentsch.

Bild: Sky

And just like that …

Für die emphatischen Wasserzeichen wie Fisch, Krebs und Skorpion unter uns kommt die Fortsetzung von Sex and the City gerade recht. Sie können sie hautnah in die Rollen von Carrie, Miranda und Charlotte einfühlen und durchleben ihre Emotionen als wären es ihre eigenen. Die lang ersehnte Serie streamen diese Sternezeichen ab sofort auf Sky.

via GIPHY

Ich und die Anderen

Geborene im Element Erde sind besonders für ihre Standfestigkeit und Stabilität bekannt. So ist es nicht verwunderlich, dass Stiere, Jungfrauen und Steinböcke sich gerne mal in Träumereien flüchten um abzuschalten. Das Sky Original „Ich und die Anderen“ sorgt dafür, dass ihnen genau das im Handumdrehen gelingt und sie sich von Tristan in die Welt der Wünsche entführen lassen.

Bild: Sky

True Crime-Serien

Zwilling, Waage und Wassermann – die drei Luftzeichen haben einen scharfsinnigen Verstand und gelten allgemein als besonders klug und intelligent! Daher ist es nicht verwunderlich, dass sie bei True-Crime Serien von Sky wie „Schwarzer Schatten – Serienmord im Krankenhaus“ oder „Verbrechen von Nebenan“ wie vor Bildschirm gefesselt sind. Mittüfteln und Raten steht bei ihnen ganz hoch im Kurs.

via GIPHY