Bereits vor einigen Wochen haben Amira und Oliver Pocher in ihrem Podcast verraten, dass es in ihrer Ehe kriselt. Jetzt ist tatsächlich alles aus. Das Paar gibt nach sieben Jahren Beziehung die Trennung bekannt.

Für ihre Kinder wollen sie aber natürlich weiterhin gemeinsam da sein.

Liebes-Aus bei Oliver und Amira Pocher

Seit Monaten brodelte schon die Gerüchteküche, jetzt ist es tatsächlich offiziell: Amira und Oliver Pocher haben sich getrennt. Das verkündeten die zwei jetzt in der aktuellsten Folge ihres gemeinsamen Podcasts „Die Pochers!“. Am Ende der rund 40-minütigen Folge kommen sie auf das kritische Thema zu sprechen. Amira startet mit den Worten: „Es wäre mal Zeit, die Leute aufzuklären, weil ja spekuliert oder auch nicht spekuliert wird, aber wir dachten uns, dass wir das hier, auf diesem Wege, wahrscheinlich am besten sagen können. Und … wir sind getrennt. Ja, das war’s“.

Auch Oliver äußert sich dazu recht sachlich, betont aber, dass er die Trennung nicht wollte. „Ich kann da jetzt gar nicht mehr dazu sagen. Ich will auch gar keine Glückskeksfloskeln verbreiten oder pathetisch sagen, wir bleiben für immer verbunden. Ich wollte mich nicht trennen. Jetzt ist die Situation so, wie sie ist und das muss man jetzt auch annehmen.“, so der Comedian.

Gemeinsamer Podcast geht weiter

Eine gute Nachricht gibt es für Fans immerhin: Das Ehe-Aus bedeutet nicht zugleich das Aus für ihre gemeinsame Arbeit. Auf Oliver Pochers Frage, ob Amira dem Ganzen noch etwas hinzuzufügen habe, sagt sie: „Wir werden ja – hoffentlich kriegen wir das hin – weiter ein Team sein.“ Dann richtet sie sich an ihre Fans: „Wir sind für euch weiterhin als Podcast-Team da, privat nicht mehr. Außer, dass wir natürlich Eltern von wundervollen Kindern sind.“

Amira im Juni ohne Ehering gesichtet

Ganz überraschend kommen die Neuigkeiten nicht. Schon Anfang des Sommers machten Gerüchte über Ehe-Probleme im Netz die Runde. Aufmerksamen Fans fiel damals nämlich auf, dass Amira ihren Ehering nicht mehr in der Öffentlichkeit trägt. Im Juni verrieten die zwei dann, dass es in ihrer Beziehung tatsächlich kriselt. Damals erklärten sie in ihrem Podcast, es sei „im Moment schwierig“. Doch sie ließen gleichzeitig auch durchklingen, dass sie an ihren Problemen arbeiten wollen. Der Versuch scheiterte offenbar letztendlich.

Amira und Oliver lernten sich 2016 auf einer Online-Datingplattform kennen und wurden daraufhin ein Paar. 2019 folgte dann die Hochzeit auf den Malediven! Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder. Ihre Söhne kamen 2019 und 2020 zur Welt.