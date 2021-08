Es gibt Personen, die frieren einfach die ganze Zeit. Egal, ob im Hochsommer oder im tiefsten Winter. Auch bei Temperaturen von 30 Grad haben sie immer eine Jacke und im besten Fall sogar einen dünnen Schal dabei – denn man weiß ja nie. Was das mit dem Sternzeichen zu tun haben könnte, erfährt ihr hier.

Vor allem diese Tierkreiszeichen sind besonders kälteempfindlich.

Zwillinge

Es kann noch so heiß sein, Zwillinge sind immer am Frösteln. Richtig wohlig warm ist es für sie nur in der Sauna – für einige einfach unvorstellbar! Daher ist dieses Sternzeichen auch nie ohne Pulli und langer Hose im Gepäck anzutreffen, vor allem, wenn man an einem lauen Sommerabend zusammensitzt. Denn nur der kleinste Windstoß kann den Zwilling schon zum Frieren bringen. Daher sollte man wohl besser Lokale aussuchen, die Decken parat haben oder einen Heizstrahler zur Verfügung stellen…

Krebse

Dass Krebse oft sehr sensibel sind, ist wohl kein Geheimnis. Doch auch die Temperaturen spürt dieses Sternzeichen schneller, als alle anderen. Während die meisten also gar nicht wissen, was sie noch alles ausziehen können, um nicht schweißgebadet zu sein, machen es sich Krebse immer an den wärmsten Orten gemütlich. Im Sommer ist das die pralle Sonne. Und wenn mal keine scheint, dann wird mit warmer Kleidung nachgeholfen.

Schütze

Für Schützen ist erst so richtig Sommer, wenn es mindestens 30 Grad hat. Alles darunter zählt praktisch noch zum Winter und macht dem Sternzeichen ganz schön zu schaffen, denn der Schütze hasst es, wenn er frieren muss. Darum kann er auch oft unausstehlich sein, wenn der August mal wieder eher verregnet ist. Am besten man lässt das Sternzeichen dann in Ruhe, wartet bis es sich wieder aufgewärmt hat und bringt ihm vielleicht noch eine heiße, dampfende Tasse Tee.