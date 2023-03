Während Blac Chyna sich erst kürzlich verabschiedete, denkt Emily Ratajkowsk noch über den Beitritt nach: Die Rede ist von der heiß diskutierten Content-Sharing-Plattform OnlyFans. Denn neben Amateurinnen und Amateuren sind auch viele Celebrities schon auf den Geschmack gekommen, durch erotischen Content Geld zu verdienen. Welche das sind, erfahrt ihr hier.

Diese Stars und Sternchen sind aktuell auf OnlyFans zu finden.

Bella Thorne

Die Schauspielerin Bella Thorne besitzt bereits seit 2020 einen eigenen Account. Das Model teilt auf ihrem Profil hotte Bikini-Bilder aber auch Nackt-Content. Über 1300 Beiträge hat die Tänzerin dort inzwischen schon veröffentlicht. Das Abonnement ist zwar kostenlos, die 25-Jährige verlangt aber für jedes ihrer Foto eine einzelne Summe. „Lerne mich besser kennen! Ich bin dein Mädchen!“, teast sie auf ihrem Profil und lässt die User:innen zudem wissen: „Aber ich bin nicht deine Therapeutin!“.

Iggy Azalea

Ganz neu mit im OF-Club: die australische Rapperin Iggy Azalea. Sie besitzt seit Anfang des Jahres einen Account. Und der Beitritt scheint sich schon jetzt gelohnt zu haben. In einem Podcast mit Model Emily Ratajkowski verriet sie erst kürzlich: „Ich verdiene so viel Geld, dass ich nicht einmal sagen werde, wie viel es ist“. Auf die Frage, was genau die User:innen von der Musikerin auf der Erotik-Plattform zu sehen bekommen, antwortet sie: „Ich zeige keine Vagina, aber es gibt Brüste und es gibt Hintern und ich bin nackt.“ Den heißen Content stellt Iggy für 25 Dollar im Monat zur Verfügung.

Bill Kaulitz

Auch Bill Kaulitz hat sich einen OnlyFans-Account zugelegt! Für 9,99 Dollar im Monat kann man sich die freizügigen Beiträge des „Tokio Hotel“-Sängers anschauen. Nice to know: Nach Angaben des Sängers fließen all seine Einnahmen an die Organisation „International Marine Mammal Project“. Demnach unterstützen User:innen mit einem Abonnement gleichzeitig auch Wale und Delfine.

Bhad Bhabie

Bhad Bhabie gehört vermutlich zu den jüngsten OnlyFans-Creator. Nur eine Woche nach ihrem 18. Geburtstag veröffentlichte die Rapperin ihren Account und wurde ziemlich schnell zu einer der beliebtesten User:innen der Plattform. „Ich habe keine Angst zu sagen, dass ich mich selbst fühle, und es ist mir völlig egal, was mein Publizist über den Schutz meines Images sagt. Die Wild-Bhabie-Saison beginnt JETZT.“, schrieb sie vor kurzem auf ihrem Profil. Ein Monats-Abo kostet aktuell 23,99 Dollar.

Katja Krasavice

Deutschlands erfolgreichste Rapperin ist auch auf der Plattform OnlyFans eine große Nummer. „Sexy time!!! Alles privat, mein privates Leben, behind the scenes, meine sexy Stories… und mein Bodyody“, schreibt Katja auf ihrer Startseite. Wer der Rapperin einen Monat lang folgen möchte, muss 24,99 Dollar dafür bezahlen.

Lottie Moss

Auch die Halbschwester von Kate Moss, Lottie Moss, ist auf OnlyFans zu sehen. Und auf ihrem Profil geht es richtig heiß her. Die Influencerin postet dort nämlich regelmäßig Nackt-Content. „Ich bin STOLZ, auf dieser Plattform zu sein. Wenn du nett fragst, ziehe ich mich komplett aus“, teast sie auf ihrem Profil. Das Abo ist kostenlos, allerdings verlangt sie für jeden Beitrag eine einzelne Summe.

Laura Müller

Der wohl polarisierendste Promi-Account auf OnlyFans ist der von Laura Müller. Die TV-Bekanntheit teilt dort nicht nur Schnappschüsse mit ihrem Liebsten Michael Wendler, sondern aktuell auch Schwangerschafts-Pics. Ein Monats-Abo kostet knapp 50 Dollar, drei Monate gibt’s für ca. 112 Dollar. Damit zählt das Profil der Influencerin zu den teuersten.

Amber Rose

Bekannt wurde Amber Rose durch ihre Beziehung zu dem Rapper Kanye West und durch ihre Heirat mit Wiz Khalifa. Und das Model, dem rund 23 Millionen Follower:innen auf Instagram folgen, nutzt ihren Promi-Status auch für OnlyFans. „Hey Babes, willkommen auf meiner Seite! Das ist eure Chance, etwas zu erleben!“, steht auf ihrem Account geschrieben. Für einen Monat heißen Content verlangt der Star 11,99 Dollar.