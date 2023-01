Euch macht ein kratziger Pullover im Alltag so richtig aggressiv? We feel you! Leider landet dadurch so manch ein schönes Fashion-Piece ganz schnell hinten im Kleiderschrank und wird nicht mehr ausgeführt. Zu Unrecht! Denn mit einigen Tricks wird selbst das kratzigste Oberteil schön weich.

Welche das sind, erfahrt ihr hier!

Pullover kratzt? Diese Tricks helfen sofort

Viele von uns kennen es: Im Kleiderschrank befindet sich dieser eine Pullover, der einfach richtig toll aussieht. Am liebsten würden wir ihn jeden Tag im Winter ausführen – wäre da nicht dieses eine Problem: Er kratzt – und zwar so richtig! Gerade, wenn mal ein bisschen mehr Geld für einen hochwertigen Pulli in die Hand genommen wurde, ist der Ärger natürlich groß.

Aber fest steht: Der Pullover kann noch so schön sein, wenn er sich nicht gut an der Haut anfühlt, ist sein Schicksal besiegelt und er verschwindet langsam aber sicher in den Weiten unseres Kleiderschranks. Doch der Pulli muss nicht zwingend aussortiert werden. Denn mit den folgenden Tipps sorgt ihr ganz schnell und einfach dafür, dass er richtig geschmeidig wird. Los geht’s:

1. Conditioner

Das Zauberwort bei einem kratzigen Pulli lautet: Conditioner (Ja, Haarspülung)! Dreht dazu den Pullover um und lasst ihn in kaltem Wasser und einigen Esslöffeln Weißweinessig ca. 15 Minuten lang einweichen. Danach solltet ihr das Kleidungsstück abtropfen lassen. Arbeitet dann sanft etwas Conditioner in den noch feuchten Pullover ein.

Achtet aber darauf, dass der Conditioner keine Proteasen enthält. Diese könnten nämlich den empfindlichen Fasern schaden und das wollen wir ja schließlich nicht! Lasst dann den Conditioner 30 Minuten lang einwirken. Danach wird der Pulli gründlich mit kaltem Wasser ausgespült. Aber Achtung: Nicht auswringen, das könnte der Form schaden!

2. Gefrierfach

Auch der zweite Tipp klingt vielleicht im ersten Moment etwas seltsam, aber Kälte hilft tatsächlich gegen kratzende Pullis. Verpackt dazu euren Pulli einfach in einer Plastiktüte und legt ihn so über Nacht in den Gefrierschrank. Am nächsten Tag ist er schon viel weicher. Einfacher geht nicht!

3. Wollwaschprogramm

Auch eure Waschmaschine kann euch dabei helfen, euren Lieblingspulli weicher zu machen. Vor allem, wenn das Teil nicht ganz so stark kratzt, dürften Wollwaschmittel und Weichspüler ausreichen, um das unangenehme Jucken loszuwerden. Verwendet beim Waschgang dann das Wollwaschprogramm. Und nicht vergessen: NICHT schleudern! Mehr Tipps zum Thema, wie ihr Wolle richtig wascht und pflegt, findet ihr übrigens hier.

4. Long Sleeve

Wenn es besonders schnell gehen muss und keine Zeit für Einweichen, Waschen etc. bleibt, haben wir noch einen simplen Hack für euch parat: Zieht einfach ein Langarm-Shirt oder ein dünnes Rollkragenoberteil unter den Wollpullover an. Das verleiht eurem Outfit nicht nur einen extra stylischen Touch, dadurch kommt die Wolle auch nicht mit der Haut in Kontakt und es kratzt nichts mehr. Ein weiterer Vorteil: solltet ihr in einem geschlossenen Raum sein und ins Schwitzen kommen, kann der Wollpulli einfach ausgezogen werden.