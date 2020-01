In einer Kleinstadt in Polen kam eine werdende Mutter völlig betrunken ins Krankenhaus. Nicht nur sie, sondern auch ihr Baby hatte einen hohen Alkoholspiegel.

Mit unfassbaren 3,0 Promille im Blut starb das Neugeborene drei Wochen nach der Geburt.

Bei der Geburt betrunken: Baby stirbt

Wie polnische Medien berichten, hatte die Mutter selbst 3,2 Promille, als sie ins Krankenhaus kam. Und auch bei dem Baby wurden 3,0 Promille gemessen. Zudem habe es genetische Defekte gehabt. Diese sind vermutlich ebenfalls auf den Alkoholmissbrauch der Mutter zurückzuführen.

Ermittlungen gegen Mutter

Das Baby soll zudem genetische Defekte gehabt haben. Ärzte vermuten, dass auch diese mit dem Alkoholmissbrauch der Mutter zusammenhängen. Wie polnische Medien berichten, laufen nun die Ermittlungen gegen die 44-Jährige. Im Falle einer Verurteilung drohen ihr bis zu fünf Jahre Haft.

Fetale Alkoholspektrumstörung: Drastische Folgen

Die Auswirkungen von Alkoholkonsum während der Schwangerschaft sind schlimm. Denn über die Nabelschnur gelangt jeder Tropfen Alkohol in den Brutkreislauf des ungeborenen Babys. So kann es passieren, dass das Kind denselben Alkoholspiegel hat, wie die Mutter. Hinzu kommt, dass der kleine Körper eines Säuglings den Alkohol viel langsamer abbaut, als ein Erwachsener. Passivtrinken kann verheerende Folgen für Kinder haben. In Deutschland etwa werden jedes Jahr rund 10.000 Kinder mit sogenannten fetalen Alkoholspektrumstörunge (FASD) geboren.