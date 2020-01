Man kann nicht immer einen guten Tag haben, an dem man mit einem breiten Grinsen durch die Gegend läuft. Manchmal macht einem das Leben einen Strich durch die Rechnung und man gehört für kurze Zeit zur Gruppe der Pechvögel.

Damit ihr wisst, ob ihr es in den nächsten Tagen schwerer habt, haben wir euch die zwei Sternzeichen herausgesucht, die diese Woche zu Pechvögel mutieren.

1. Jungfrau

Irgendwie will es diese Woche für die Jungfrau nicht so klappen. Alles, was sie sich vornimmt, schafft sie nicht. Denn ihre Motivation fehlt einfach. Obwohl sie sich viel vorgenommen hat, bekommt sie es nicht auf die Reihe es einfach zu tun. Stattdessen verbringt sie die kommenden Tage auf dem Sofa und verdrängt ihre To-do-Liste. Aber das ist OK. Immerhin sind Phasen, in denen man Ruhe braucht, vollkommen normal und wichtig.

2. Löwe

Für den Löwen wird es diese Woche besonders brenzlig. Eigentlich hatte er Pläne, auf die er sich besonders gefreut hat. Die werden jedoch im letzten Moment abgesagt oder entpuppen sich als langweilig. Davon wird der Löwe sehr enttäuscht sein, denn er hatte sich von seinen Plänen viel erwartet. Aber der Löwe darf nicht vergessen, dass sich selbst die Freude darauf, bezahlt gemacht hat. Immerhin ist Vorfreude die schönste Freude!