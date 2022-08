Was Beauty-Trends angeht, ist TikTok inzwischen zu unserer ersten Anlaufstelle geworden. Ein auf der Plattform seit mehreren Wochen trendender Eyeliner-Look lässt uns allerdings einfach nicht mehr los: Siren Eyes. Wieso ihr den Eyeliner unbedingt selbst mal ziehen solltet, das verraten wir euch hier…

Ein Eyeliner, benannt nach einer griechischen Legende.

„Siren Eyes“ für die „dunkle Weiblichkeit“

Make-up-Addicts haben bisher auf das klassische Cat Eye gesetzt. Das ist jetzt allerdings vorbei. Der Eyeliner, den wir uns jetzt ziehen sollten, bekommt seinen Namen aus der griechischen Mythologie. Es geht um die Sirenen – und die sind praktisch der Inbegriff der Verführung. Vielleicht kennt ihr die mystischen Geschichten von den Geschöpfen, die mit ihrem wunderschönen Gesang den Seefahrern den Verstand geraubt, an Land gelockt und damit ihr Todesurteil besiegelt haben.

Genauso ist auch der Make-up-Look so verführerisch und gefährlich, dass man ihm kaum widerstehen kann. Denn mit dem Lidstrich liegt der Fokus ganz auf unseren ausdrucksstarken und gleichzeitig sinnlichen Augen. Der streckt nämlich unsere Augen und verleiht uns damit etwas verführerisch Verwegenes. Wer seiner „dunklen Weiblichkeit“ Aufmerksamkeit schenken möchte, sollte es auf jeden Fall mit diesem Lidstrich tun.

So geht’s:

Was ihr für den Look braucht: Lidschatten in Nudetönen und Schwarz, Eyeliner-Pinsel, Highlighter, Wimperntusche.