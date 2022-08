Es ist etwa ein Jahr her, seit Schauspieler Armie Hammer mit schockierenden Schlagzeilen für Aufsehen gesorgt hat. Mehrere seiner Ex-Freundinnen warfen ihm vor, einen Kannibalismus- und Gewalt-Fetisch zu haben. Jetzt erscheint eine Doku über den 35-Jährigen, die noch mehr entsetzliche Details zeigt.

Zwei Frauen berichten darin über die toxischen Erfahrungen, die sie mit dem „Call Me By Your Name“-Star gemacht haben.

Doku über Armie Hammer zeigt schockierende Einblicke

Lange Zeit galt Armie Hammer als große Nummer in Hollywood. Seine Rolle im Drama „Call Me By Your Name“, in der er an der Seite von Timothée Chalamet zu sehen war, brachte ihm weltweiten Ruhm ein. Doch das sollte nicht lange so bleiben. Denn 2021 ließen einige seiner Ex-Freundinnen eine wahre Bombe platzen. Sie warfen dem Schauspieler vor, einen massiven Kannibalismus- und Gewalt-Fetisch zu haben.

Die Konsequenzen bekam der Schauspieler sofort zu spüren – denn seine Karriere war hiermit auch beendet. Er zog mit allem, was ihm blieb, auf die Kaimaninseln, wo er heute laut Fotos und Augenzeugen als Concierge tätig sein soll. Seine Taktik, eine Zeit lang unterzutauchen, ging für eine Weile gut – bis jetzt. Denn im September startet eine dreiteilige Doku-Serie über Armie Hammer, die dunkle Einblicke in sein Leben und seine Familien-Dynastie gewähren soll.

„House of Hammer“, wie die Enthüllungsdoku heißt, erscheint vorerst bei Discovery+. In einer Pressemitteilung heißt es, dass diese „die zutiefst beruhigenden Anschuldigungen gegen den von der Kritik gefeierten Schauspieler Armie Hammer und das dunkle, verdrehte Erbe der Hammer-Dynastie aufzeichnet“. Der Streamingdienst teilte jetzt einen ersten Trailer dazu – und der ist nichts für schwache Nerven. „Ein schockierender Hollywood-Skandal bringt die perfekte Fassade der Familie Hammer zu Fall“, heißt es in dem Posting. „Die dunklen Geheimnisse der Familie kommen endlich ans Licht“.

„Habe meine Augen geschlossen, bis es zu Ende war“

In der Doku berichten Courtney Vucekovich und Julia Morrison, zwei Ex-Freundinnen von Hammer, über die toxischen Erfahrungen mit dem einstigen Schauspielstar. Dazu sprechen sie über intime, erschreckende Details und belegen sämtliche Vorwürfe mit SMS und Sprachnachrichten. „Erst hatte ich das Gefühl, dass alles perfekt ist. Das war unglaublich“, erzählt Courtney. Zu Beginn sei sie von Armie mit Komplimenten geradezu bombardiert worden. „Aber dann haben sich die Dinge geändert. Du gehörst ihm, komplett“, fährt sie fort.

„Etwas hat sich nicht richtig angefühlt“, so Courtney. Ein Erlebnis habe sie bis heute nicht verarbeitet: „Er ist einfach durchgedreht. Die Seile lagen um deinen Hals, deine Handgelenke und deine Knöchel, und du warst völlig bewegungsunfähig. Ich habe einfach meine Augen geschlossen, bis es zu Ende war!“ Auch Julia erzählt von ihrer damaligen Beziehung zu Hammer. „Als die Direktnachrichten in eine sexuelle Richtung gingen, war das das Einzige, worüber er noch sprechen wollte.“

Dann hört man eine Männerstimme – offenbar jene von Armie Hammer – sagen: „Meine Wette war, bei dir aufzutauchen und dich komplett zu fesseln und außer Gefecht zu setzen und dann in der Lage zu sein, mit jedem einzelnen Loch in deinem Körper zu tun, was ich wollte, bis ich mit dir fertig bin“. Doch das war noch längst nicht alles. In dem Trailer sieht man auch eine Nachricht, in der sich Armie als „100% Kannibale“ bezeichnen soll. Eine handschriftliche Notiz – scheinbar ebenfalls von Hammer, besagt: „Ich werde dich verdammt noch mal beißen.“

Das dunkle Geheimnis der Hammer-Dynastie

Doch die Fantasien von Armie Hammer sind nicht die einzigen schockierenden Dinge, mit denen sich die Doku befasst. Auch die Geschichte seiner wohlhabenden Familie rückt in den Fokus. Die Tante des Schauspielers, Casey Hammer, berichtet etwa: „Als das alles über Armie herauskam, war ich nicht schockiert. Du wachst nicht einfach auf und wirst zu diesem dunklen Kontrolleur, Missbraucher. Dieses Verhalten ist tief verwurzelt.“

Offenbar gibt es eine Menge an dunklen Geheimnissen, die die Hammer-Dynastie verbirgt. „Jede Generation meiner Familie war in dunkle Missetaten verwickelt. Und es wird immer schlimmer und schlimmer“, so Casey. „Wenn du an den Pakt mit dem Teufel glaubst, dann sind die Hammers die Spitze des Totempfahls“, berichtet sie. „Ich habe die Hammers mein ganzes Leben kontrollieren lassen. Jetzt ist es an der Zeit, dass das aufhört. Ich weigere mich, zum Schweigen gebracht zu werden“, so die schockierenden Worte von Armies Tante. Bis die Taten der Hammer-Männer ans Licht kommen, müssen wir uns jedoch noch etwas gedulden. Unklar ist, ob die Dokumentation auch im deutschsprachigen Raum verfügbar sein wird.