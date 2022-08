Lange hat Britney Spears Ex-Mann Kevin Federline geschwiegen. Doch in einem kürzlichen Interview erzählte er nun erstmals, wie das Verhältnis zwischen Britney Spears und ihren Söhnen wirklich sein soll. Aktuell sollen ihre Kinder angeblich nichts mit ihrer Mutter zu tun haben wollen. Jetzt legt er mit mehreren Video-Postings auf Instagram nach, auf denen sich die Sängerin mit ihren Söhnen streitet.

Mit diesen Clips will er offenbar beweisen, wie schlecht es um die Beziehung von Britney und ihren Kindern tatsächlich steht.

Söhne wollen Britney Spears nicht sehen

Der Streit zwischen Kevin Federline und der „Toxic“-Interpretin spitzt sich weiter zu. Vor nur wenigen Tagen gab der 44-Jährige ein Interview, in dem er über das angeblich angespannte Verhältnis von Britney und ihren gemeinsamen Söhnen erzählte. Tatsächlich soll es mittlerweile schon einige Monate her sein, seitdem Preston und Jayden ihre Mutter gesehen haben.

Daraufhin schrieb die 40-Jährige auf Instagram, dass es sie traurig stimmt, dass Kevin so öffentlich über sie und ihre Kinder gesprochen hat. Auch Ehemann Sam Asghari reagierte weniger erfreut auf die Aussagen von Kevin und betonte via Instagram, dass Kevin Federline seit Jahren vom Unterhalt seiner Ex lebe. Doch dabei blieb es nicht. In einem weiteren Posting ging die Pop-Prinzessin sogar noch einen Schritt weiter und griff ihre Söhne direkt an. Sie warf ihnen vor, dass sich diese „hasserfüllt“ verhalten würden, wenn sie zu Besuch bei ihr seien. Inzwischen hat sie das Posting allerdings wieder von der Plattform gelöscht.

Kevin Federline postet Videos von Streits

Diesen emotionalen Ausbruch von Britney nimmt Kevin aber nun als Anlass, um zu beweisen, wie es privat wirklich abläuft. Kevin postete gleich mehrere Videos, die die Sängerin im Streit mit ihren Söhnen zeigen. Das Postings kommentiert er mit den Worten, dass er sich nicht mehr einfach zurücklehnen kann, während seine Söhne auf diese Weise beschuldigt werden – vor allem im Hinblick darauf, was sie alles durchmachen mussten.

„So sehr es uns auch schmerzt, haben wir als Familie beschlossen, diese Videos zu veröffentlichen, die die Jungen im Alter von 11 und 12 Jahren aufgenommen haben. Das ist noch nicht einmal das Schlimmste. Die Lügen müssen aufhören. Ich hoffe, dass unsere Kinder zu etwas Besserem heranwachsen als das“, so Kevin zu seinen Postings.

In den Clips selbst ist nicht viel zu sehen, allerdings ist Britneys aufgebrachte und wütende Stimme zu hören. Sie kommt nicht gut dabei weg. In einem Video stört die Sängerin ihre Söhne mit Creme beim Einschlafen. Im nächsten Video diskutiert sie verärgert mit Preston und Jayden darüber, dass sich einer der Söhne bei kaltem Wetter einfach die Schuhe ausgezogen habe. Deshalb habe sie sein Handy konfisziert.

Es bleibt unklar, welche Teile aus den Videos geschnitten wurden und ob die „Circus“-Interpretin nur an den Stellen der Diskussion gezeigt wird, in denen sie besonders negativ und irrational auffällt. Bei den geposteten Videos ist also Vorsicht geboten, denn Britneys Ex-Mann verfolgt eine klare Strategie: Seine Ex-Frau als möglichst schlimme Mutter darzustellen.