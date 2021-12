Da hat es die Familie Smith wohl etwas übertrieben. Nachdem Will Smith und Jada Pinkett Smith in Interviews gerne mal pikante Details aus ihrem Sex-Leben verraten, reicht es den Fans jetzt offenbar. Denn jemand hat eine Petition gestartet, die eine sofortige Interview-Sperre für das Ehepaar fordert.

„Alles, was ich über dieses Paar erfahre, geschieht gegen meinen Willen“, heißt es bei der virtuellen Unterschriften-Aktion.

Petition fordert Interview-Stopp für Will Smith und Jada Pinkett Smith

Die meisten Hollywood-Paare erzählen nur sehr ungern private Details aus ihren Beziehungen. Tun sie es doch, beschränken sie sich meistens auf allgemeine Floskeln, in die niemand all zu viel hineininterpretieren kann. Und dann gibt es da noch Will Smith und Jada Pinkett Smith. Die beiden sind seit 25 Jahren verheiratet, haben zwei gemeinsame Kinder und werden einfach nicht müde, der Öffentlichkeit pikante Dinge aus ihrem Eheleben zu erzählen, nach denen wirklich NIEMAND gefragt hat.

Gerade in letzter Zeit haben sich seltsame Interview-Aussagen der beiden gehäuft. Dazu kommen auch noch die Memoiren von Smith, die den Namen „Will“ tragen. Darin geht’s nämlich auch richtig zur Sache. Ein paar Beispiele gefällig? Will hatte nach eigenen Angaben „Sex mit so vielen Frauen, es war mir körperlich so unangenehm, dass ich eine psychosomatische Reaktion auf einen Orgasmus entwickelte.“ Okay, wieder etwas dazu gelernt. Dann fügt er hinzu: „Es brachte mich buchstäblich zum Würgen und manchmal sogar zum Erbrechen“. Nur ein Wort: TMI!!!!

Achja und dann wäre da auch noch die Sache mit den Sex-Szenen. Denn Will hat seiner Mutter doch tatsächlich Szenen vorgespielt, in denen der Schauspieler und seine Frau Jada beim wilden Techtelmechtel zu sehen sind. Diese Dinge und zahlreiche ungefragte Sex-Tipps waren wohl einfach zu viel für die Fans. Denn jemand startete eine Petition, die den Namen „Hört auf, Will und Jada Smith zu interviewen“ trägt.

„Man muss nicht alles mit der Öffentlichkeit teilen“

Die Öffentlichkeit zeigt sich mittlerweile genervt von den Aussagen des Paares. Daher hat die Petition mittlerweile auch schon mehr als 17.000 virtuelle Unterschriften. Dabei sind Kommentare zu lesen, wie: „Das mit dem Erbrechen hat mir den Rest gegeben“ oder „Man muss nicht alles mit der Öffentlichkeit teilen.“

Ein User bringt es schließlich auf den Punkt: „Alles, was ich über dieses Paar erfahre, geschieht gegen meinen Willen.“ Es ist ja schön und gut, wenn man die Geheimnisse seiner Ehe mit der ganzen Welt teilt. Aber manchmal sollte man auch erkennen, wann es zu viel des Guten ist. Wer von tantrischen Sex-Heilern und komplizierten Sexualpraktiken spricht, erzeugt ein Kopfkino, nachdem niemand, wirklich niemand jemals gefragt hat.

Ob sich Will und Jada die Petition zu Herzen nehmen, bleibt abzuwarten.