Es ist schon wieder passiert: Gefühlt alle paar Jahre dürfen wir uns über angebliche Bigfoot-Sichtungen freuen. Jetzt will ein Paar aus den USA das faszinierende Wesen sogar gefilmt haben.

Die Aufnahmen gehen derzeit viral. Doch das Netz ist geteilter Meinung.

Paar aus USA will Bigfoot gefilmt haben

Ob Bigfoot, Yeti oder Sasquatsch: Jeder von uns kennt wohl die Geschichten rund das Wesen mit überdimensionalen Füßen und starker Fellbehaarung, das in den Bergen lebt. Ob er real ist oder nicht, ist seit Jahrzehnten eine Frage, die unzählige Verschwörungstheoretiker:innen und Fans von Übernatürlichem beschäftigt. Doch während manch einer noch rätselt, ob Bigfoot denn überhaupt realistisch ist und in unserer Welt leben könnte, sorgt ein Video aus den USA jetzt für Aufregung. Denn in dem Clip ist zu sehen, wie ein vermeintlicher Bigfoot durch das Gebüsch eines Berges in Colorado wandert.

Die Aufnahmen stammen von Shannon und Stetson Parker. Das Paar war anlässlich ihres zehnten Hochzeitstags mit dem Zug zwischen Durango und Silverton unterwegs, als sie bei der Suche nach Elchen eine unglaubliche Entdeckung machten. „Wir waren in den Bergen, als mein Mann etwas sah, das sich bewegte. Plötzlich sagte er: ‚Ich glaube, es ist Bigfoot.‘ Brandon, der Mann, der neben Stetson im Zug saß, schnappte sein Handy und begann zu filmen. Währenddessen versuchte ich, ein Foto mit meiner Kamera zu machen“, kommentiert Shannon auf Facebook zu mehreren Fotos und einem Video.

„Mindestens zwei Meter groß“

Auf dem Clip sieht man, wie das große, behaarte Wesen am helllichten Tag in der bergigen Landschaft läuft und sich dann auf den Boden setzt. Gegenüber des US-Magazins New York Post beschreibt sie die Sichtung noch genauer: „Er war mindestens zwei Meter groß oder größer. Er passte so gut zur Umgebung der Berge, dass er getarnt war, als er sich hinhockte“. Sie selbst hätten vorher nicht an die Existenz des behaarten Riesens geglaubt. „Hätte uns einer vor unserer Reise gefragt, wären wir unsicher gewesen, ob Bigfoot tatsächlich existiert, aber nun sind wir überzeugt davon.“, so die Frau.

Aber das ist noch nicht alles. Shannon berichtet außerdem, dass der Zugführer dem Paar von einer ähnlichen nicht-menschlichen Sichtung erzählt habe. „Er sagte, dass er mit Schneeschuhen in diesen Bergen unterwegs war und Fußabdrücke entdeckt hatte, die größer waren und einen viel größeren Schritt hatten, als es mit Schneeschuhen möglich gewesen wäre“, so Shannon.

Virales Video sorgt für Aufregung im Netz

Der Clip ging sofort viral und wurde inzwischen unzählige Male im Netz geteilt. Und einige Facebook-User:innen sind von den Aufnahmen begeistert. „Wow“, schreibt ein Nutzer zum Beispiel unter den Clip. „Das ist großartig“, kommentiert ein anderer User auf Shannons Profil. Aber natürlich sind nicht alle von der Echtheit der Aufnahmen überzeugt. Auf Tiktok sind Sätze zu lesen, wie etwa „Ganz sicher fake. Da hat sich das Paar wohl einen Scherz erlaubt“ oder „Was für ein mieses Halloween-Kostüm“.

Und an der Sache mit dem Halloween-Kostüm könnte tatsächlich etwas dran sein. Denn gegenüber New York Post äußerte sich kürzlich Matthew Moneymaker, Leiter der „Bigfoot Field Researchers Organization“ (jaaa, diese Organisation gibt es tatsächlich). Er findet, dass das Wesen „verdächtig nach einem 200-Dollar-Kostüm von Jack Link’s Beef Jerky“ ausieht. Die Aussage des Experten lassen wir jetzt einfach mal so stehen.