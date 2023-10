Die Uni geht wieder los – und mit ihr jede Menge neue Aufgaben und Verantwortungen. In den USA versuchen Unternehmen, den Unistress einzuschränken – und bieten an, sich eine Mutter als Unterstützung zu mieten.

Doch die Hilfe der gemieteten Mamas ist alles andere als kostenlos.

College bietet Miet-Mutter an

Der Umstieg vom Schulalltag zum Universitätsleben ist für viele kein einfacher. Nicht nur, weil man mit neuen Leuten, neuen Themen und neuen Unterrichtsvarianten konfrontiert ist, sondern auch mit einem vollkommen neuen Alltag. Das kann schon anstrengend genug sein; dazu kommt für viele Studierende aber noch der Umzug in ein neues Bundesland – oder im Falle vieler Amerikaner:innen in einen ganz neuen Bundesstaat.

Bye Bye Hotel Mama, hallo College-Leben. Und wer zu Hause von Mama und Papa verwöhnt wurde, steht da schnell vor einigen anstrengenden Herausforderungen. Denn die Liste an Dingen, die nach den Unikursen erledigt werden müssen, ist ziemlich lang. Und von Haushalts-To Dos wie Wäsche waschen, Kochen und Lebensmittel einkaufen sind viele vor allem zu Beginn schnell überfordert.

10.000 Dollar pro Studienjahr

Doch in den USA wurde für Studierende in der Erstsemesterkrise eine Lösung gefunden – vorausgesetzt man hat das nötige Kleingeld. Denn einige Firmen bieten jetzt Miet-Mütter an, die helfen sollen. Wer sich eine Mama mietet, bekommt dann Unterstützung in den unterschiedlichsten Bereichen; darunter beim Wäschewaschen, Lebensmitteleinkauf und der Wohnungssuche aber auch bei Bankgeschäften und sogar bei der Eingewöhnung am Unicampus. Auch Nachhilfe wird von manchen Unternehmen angeboten. Die Firma Daisy Bug Delivery bietet zusätzlich sogar Haustiersitting an sowie Flughafentransporte.

Aber wer die Dienste der gemieteten Mamas in Anspruch nehmen will, muss teilweise ganz schön tief in die Tasche greifen. Denn die Hilfeleistung ist alles andere als günstig. Die Firma Concierge Services for Students aus Boston bietet etwa einen 24/7 Service für 10.000 Dollar pro Studienjahr an. Auch Daisy Bug Delivery kostet 10.000 Dollar pro Jahr. Doch es gibt auch günstigere Angebote wie Mindy Knows. An vier Universitäten in Amerika können sich Studierende hier College-Unterstützung mieten; pro Jahr kostet die Unterstützung 450 Dollar; jedoch können noch weitere Kosten für Lieferungen und spontane Anfragen hinzukommen. Brauchen die Studierenden etwa Hilfe beim Packen oder Organisieren, fallen etwa Zusatzkosten von rund 60 Dollar pro Stunde an.