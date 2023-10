Der Fashion-Week-Marathon erreicht mit den Modenschauen in Paris seinen Höhepunkt und bildet gleichzeitig den Abschluss in der Modemetropole. Welche Trends wir uns direkt vom Laufsteg abschauen können, zeigen wir euch hier.

Nur so viel: 2024 gibt es Fashion-technisch so richtige Main-Character-Vibes!

1. Red, but make it cool

Die Powerfarbe Rot feiert 2024 ihr großes Comeback. Allerdings nicht unbedingt so, wie ihr vielleicht denkt. Denn statt knalligem Rot kommt es in einer schlichteren, fast schon herbstlichen Nuance daher. Sabato de Sarno hat mit seiner Gucci-Debüt-Kollektion in Mailand vergangene Woche den Anfang gemacht, jetzt ist auch Luxus-Label Hermés auf den Zug aufgesprungen und gibt einen wichtigen neuen Fashiontrend aus Paris vor: Ochsenblut-Rot. Besonders als Zweiteiler aus Leinenmischung ein heißer Geheimtipp für die Spring/Summer-Season!

Gesehen bei: Hermés. Bild: Spotlight / Launchmetrics

2. All Black Everything

Bleiben wir doch gleich bei schlicht! Eine Farbe, die eigentlich in jeder Saison und für jeden Anlass angesagt ist, ist definitiv Schwarz. Während der Fashion Week in Paris hat man unsere heimliche Lieblingscombo (schwarz mit schwarz) bei einigen Designer:innen gesehen, etwa bei Valentino, Akris und Stella Mccartney. Die Trendprognose für das kommende Jahr sieht also farbentechnisch zwar etwas düster, dafür aber unheimlich stylisch aus!

Gesehen bei: Valentino. Bild: Spotlight / Launchmetrics

3. Buttermilk-Era

Weil jeder Trend auch einen Gegentrend braucht, sind 2024 auch sehr helle Farben angesagt. Geht es nach Loewe, kommen wir jetzt ganz offiziell in unsere Buttermilk-Era! Dabei gilt: Farben, die dem Milchgetränk ähneln oder sehr nahe an helle Zitronen oder Light-Caramel rankommen, lieben wir und dürfen auch gerne miteinander kombiniert werden. Ein zu hell gibt es in dem Fall nämlich nicht!

Gesehen bei: Loewe. Bild: Spotlight / Launchmetrics

4. Cargo for the win

Wie cool willst du 2024 aussehen? Saint Laurent: JA! Das hat die Luxus-Brand einmal mehr am Laufsteg in Paris bewiesen. Denn laut ihnen setzen wir im kommenden Jahr auf den Cargo-Look. Allerdings ist damit nicht der Trenchcoat-Hype gemeint, auch wenn wir den praktischen Mantel immer noch heiß und innig lieben. Vielmehr zählen softe und beige Töne gemischt mit Braun sowie lockere Schnitte dazu. Details wie Knöpfe oder Gürtel zählen zu den Hinguckern der Pieces.

Gesehen bei: Saint Laurent. Bild: Spotlight / Launchmetrics

5. We can buy ourselves Flowers

Zugegeben, Blumenprint im Frühling sind sehr vorhersehbar. ABER, da haben wir die Paris Fashion Week noch nicht gesehen. Denn Olivier Rousteing hat für Balmain eine besondere Form des Spring-Klassikers kreiert. In seiner Runwayshow präsentiert der Designer Blumen in 3D-Form – und zwar überall. Egal, ob all over auf einem Kleid oder fein nuanciert. Das Wichtigste dabei: Textur und Volumen müssen her, damit die Blümchen zum Greifen nah sind, literally.