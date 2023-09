Der September steht ganz im Zeichen der Fashion Week! Bevor es morgen Dienstag in Paris weitergeht, werfen wir noch einen Blick nach Mailand. Die Top-Designer dieser Welt waren in der Modemetropole zu Gast und haben uns bereits einen kleinen Vorgeschmack auf Frühling/Sommer-Trends 2024 gegeben.

Was wir uns auf jeden Fall merken sollten, lest ihr hier!

1. Zurück zu Micro

Die kommende Frühjahr/Sommer-Saison steht erneut ganz im Zeichen von Micro-Shorts und Röcken! Das zeigt auch die neueste Kollektion von Gucci. Designer Sabato de Sarno feierte auf der Mailänder Fashion Week sein Laufsteg-Debüt für die Luxusbrand. Dabei ließ er nichts anbrennen und setzte bereits den ersten großen Trend 2024: Es wird SEHR kurz, sinnlich und elegant. Damit wir uns nicht ganz so naked fühlen, kombinieren wir die ultra-kurzen Teile mit Blazer, Hoodies oder Jacken.

Gesehen bei: Gucci. Bild: Spotlight / Launchmetrics

2. Wir betonen unsere Schulterpartie

Auch Prada ist dem Micro-Trend verfallen – zumindest untenrum. Im oberen Bereich setzt das Luxushaus vielmehr auf kastenförmige Schnitte, die die Schultern betonen. Wer im kommenden Jahr also auf eine Mischung aus elegant, edgy und business setzen möchte, liegt mit oversized Blazern und Taillengürtel genau im Trend!

Gesehen bei: Prada. Bild: Spotlight / Launchmetrics

3. Transparent-Looks for the win

Worauf wir im Spring/Sommer auch auf keinen Fall verzichten wollen? Transparente Looks, in denen wir uns super hot fühlen! Designer Tom Ford macht’s vor und zeigt, dass wir im kommenden Jahr so ziemlich alles zeigen. Wer die eine oder andere Körperstelle trotzdem bedecken möchte, der muss ja nicht unbedingt zu einem Full-Body-Outfit greifen. Auch einzelne Teile wie Tops, Ärmel oder Röcke im Sheer-Look sind absolut angesagt.

Gesehen bei: Tom Ford. Bild: Spotlight / Launchmetrics

4. We love Denim

Max Mara war definitiv nicht die einzige Brand, die auf der Fashion Week in Mailand ihre Liebe zu Denim zelebriert hat. Der zeitlose Klassiker findet auch 2024 wieder Platz im Ranking der trendigsten Pieces. Dabei beschränken wir uns nicht nur auf Jeans – auch jegliche andere Kleidung, von Jacken über Blazer, Zweiteiler und Kleider tragen wir gerne im Denim-Look.

Gesehen bei: Max Mara. Bild: Spotlight / Launchmetrics

5. Strick ist chic

Strick heißt nicht immer dicke Pullis und schwere Kleider – im Frühjahr wählen wir die leichte Variante. Deshalb ist feiner Strick 2024 einer der Fashiontrends, an denen wir mit Sicherheit nicht vorbeikommen werden. In Mailand hat niemand Geringeres als Fendi die soften Looks mit eleganten Kleidern präsentiert. Und die Modewelt hat sich verliebt! Das Besondere: Die leicht fließenden Stoffe sorgen für einen glamourösen Alltagslook mit garantiertem Coolness-Faktor.