Enttäuschung, Verzweiflung oder sogar gebrochene Herzen sind häufig das Resultat misslungener Dates und Beziehungen. Let’s face it: Manchmal ist es einfach besser, einen Gang zurückzuschalten und sich eine kleine Auszeit zu gönnen. Welche Sternzeichen jetzt besser eine Datingpause einlegen sollten?

Das verraten wir euch hier.

Widder

Die feurigen Widder haben einen Hang dazu, sich in turbulente Liebesabenteuer zu stürzen. Logisch eigentlich, denn wie wir wissen, liebt es das Tierkreiszeichen impulsive Entscheidung zu treffen. Doch manchmal ist es wichtig, innezuhalten und zu überlegen, ob man wirklich bereit für eine neue Beziehung ist. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, sich auf sich selbst zu konzentrieren und die Energie anders zu kanalisieren.

Zwillinge

Die Zwillinge sind dafür bekannt, neugierig und gesellig zu sein, was sie zu großartigen Gesprächspartner:innen macht. Allerdings könnten sie sich gerade in zu vielen romantischen Verstrickungen befinden und dadurch wesentliche Dinge aus den Augen verlieren. Eine Pause wird dem Sternzeichen helfen, Klarheit zu gewinnen. Die Zwillinge sollten sich in der Zeit überlegen, was sie wirklich wollen.

Löwe

Löwen lieben es ja, im Mittelpunkt zu stehen, und das gilt auch beim Dating. Manchmal kann ihr Bedürfnis nach Bestätigung dazu führen, dass sie sich zu schnell in Beziehungen stürzen, die vielleicht nicht die besten für sie sind. Löwen sollten hier eindeutig etwas reflektierter an die Sache herangehen. Jetzt ist für sie die Zeit, um herauszufinden, was sie wirklich verdienen.