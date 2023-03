Eigentlich zählt der Claw Clip zu den aktuell praktischsten und stylischsten Haar-Accessoires. Doch eine 19-Jährige Britin warnt jetzt: die Haarklammern sollte man lieber nicht im Auto tragen.

Bei einem Unfall wurde die Haarklammer nämlich in ihren Kopf gerammt.

19-Jährige erzählt von tragischem Autounfall

In den vergangenen Monaten sind Claw Clips wieder zu einem der größten Haartrends geworden. Waren sie in den frühen 2000ern noch praktische Helfer, um die Haare aus dem Gesicht zu bekommen, gehören sie jetzt zu den Y2K-Accessoires schlechthin. Und zwar in allen Formen, Farben, Größen und Materialien. Claw Clips sind einfach überall. Und wer auf dem Markt der Haarspangen herausstechen will, verkauft Claw Clips, die besonders stabil sind. Zahlreiche Marken zeigen, wie robust die eigenen Spangen sind, steigen etwa drauf oder werfen sie zu Boden um zu zeigen: dieses Accessoire ist bruchsicher.

Dass das aber auch ziemlich fatale Folgen haben kann, zeigt das Erlebnis der 19-Jährigen Jeena. Denn auch sie ist großer Claw Clip Fan und trägt ihre Haarspange bei einer Autofahrt. Ein großer Fehler, wie sich schon wenig später herausstellen soll. Denn als die 19-Jährige von einem Praktikum nach Hause fährt ist es sehr neblig. „Ich versuchte zu bremsen und rechtzeitig abzubiegen, aber ich verlor die Kontrolle über das Auto und es schleuderte auf die andere Seite der Straße“, erinnert sie sich.

Jeena prallt gegen einen Baum und wird 50 Meter weit geschleudert. Das Auto kommt erst auf dem Dach zum Stehen. Ein schrecklicher Unfall, doch Jeena überlebt ihn. Sie wird zwar im Auto ohnmächtig; ist aber schon nach kurzer Zeit wieder bei Bewusstsein. „Ich stand unter Schock und war in Panik, aber ich kroch und schleppte mich aus dem zerbrochenen Fenster“, so die 19-Jährige gegenüber der „BBC“.

Nach Autounfall: Claw Clip steckt in Hinterkopf

Jeena schafft es, ein anderes Auto auf sich aufmerksam zu machen und wird in ein Krankenhaus gebracht. Und ihre Verletzungen sind ziemlich schwerwiegend. Jeena muss sogar operiert werden. „Die Ärzte sagten mir, dass ich einen 30 cm langen Schnitt von meiner linken Augenbraue bis zu meinem Hinterkopf hatte“, schildert sie. Und laut Meinung der Ärzte entstand dieser Schnitt „durch das Autodach und meine Haarklammer“. Wie das passieren konnte, erklärt Jeena so: „Der Claw Clip rammte in meinen Hinterkopf und das Autodach knallt vorne und oben drauf.“

Die Schmerzen der Haarspange spürt sie bereits im Krankenwagen auf den Weg ins Krankenhaus. „Ich erinnere mich daran, wie ich den Sanitätern im Krankenwagen sagte: ‚Irgendetwas sticht mir in den Hinterkopf‘ und sie sagten: ‚Tut mir leid, meine Liebe, da können wir nichts machen. Also lag ich zwei Stunden lang da, mit diesem Claw Clip, der immer noch in meinem Hinterkopf steckte. “

Doch Jeena konnte sich zum Glück von dem Unfall erholen – auch wenn es ein weiter Weg bis dorthin war. Denn sechs Wochen lang konnte sie ihre Augenbraue nicht mehr bewegen. Heute erinnert eine 30 Zentimeter lange Narbe von Jeenas Augenbraue bis auf den Hinterkopf an den Unfall. Die 19-Jährige will mit ihrer Geschichte jetzt auf die Gefahren des Accessoires aufmerksam machen. „Ich hatte wirklich Glück, aber ich möchte nicht, dass jemand anderes dieses Risiko eingeht“, so die Britin. „Ich möchte den Leuten raten, vor dem Autofahren ihre Haarklammern zu entfernen, weil ich mir Sorgen mache, dass das auch jemand anderem passieren könnte.“

TikToker:innen warnen vor Claw Clip im Auto

Und tatsächlich ist die 19-Jährige nicht die Einzige, die eine derartige Horrorgeschichte durchlebt hat. Denn wer auf TikTok und anderen Sozialen Medien nach Claw Clips sucht, stößt auch auf den ein oder anderen Unfall, den junge Frauen durch die Haarspange erlitten haben.

Wie etwa die TikTokerin Paisley Nicole, die nach einem Autounfall ebenfalls im Krankenhaus landete – und durch die Haarspange Verletzungen am Hinterkopf erlitt. Viele User:innen warnen deshalb online vor den Gefahren der Spange und betonen: den Claw Clip sollte man im Auto lieber nicht tragen.