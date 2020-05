Manche Menschen tragen das Herz auf der Zunge. Sie stehen offen zu ihren Gefühlen und können ihre Emotionen stets artikulieren. Doch dieses Talent hat leider nicht jeder. Viele wissen nie so recht, wie sie ihr Inneres nach Außen richten sollen. Wenn das auch dir besonders schwerfällt, kann es an deinem Sternzeichen liegen.

Denn besonders diese vier sagen nie, was sie denken:

Löwe

Der Löwe ist bekannt für seinen Stolz. Und weil er diesen schützt, wie sonst nichts anderes im Leben, behält er vieles, das in seinem Kopf rumschwirrt, für sich. Das Sternzeichen hat ein großes Herz, das zum einen seine Mitmenschen nicht verletzen möchte und zum anderen selbst nicht gebrochen werden will. Deswegen sagt der Löwe nur selten, was er tatsächlich denkt und frisst vieles in sich hinein. Das kann manchmal zwar Konflikte verhindern, ist aber auf Dauer nicht besonders gesund.

Skorpion

Der Skorpion ist geheimnisvoll und mysteriös. Mit dieser Art wirkt er unerreichbar und auch schwer zu verletzen. Doch das Gegenteil ist der Fall: Ganz tief im Inneren ist der Skorpion nämlich sehr verletzlich. Doch seine Gefühle und Ängste kann er nicht gut genug artikulieren, um sie seinen Mitmenschen mitzuteilen. Er fühlt sich oft nicht verstanden und es fehlen ihm die Worte, um seine Emotionen und Wünsche richtig zu beschreiben. Daher bleibt vieles oft unausgesprochen.

Jungfrau

Die Jungfrau ist sehr fürsorglich und überlegt. Das sind großartige Charaktereigenschaften, denn manchmal ist es einfach nicht angebracht, überall seine Meinung kundzutun. Doch dieses Sternzeichen übertreibt es gerne mal mit der Zurückhaltung. Denn die Jungfrau würde nie ehrlich sagen, was sie gerade fühlt. Zu groß ist die Angst, sie könne jemand anderen damit verletzen.

Waage

Die Waage ist sehr konfliktscheu. Wie der Name dieses Sternzeichens schon verrät, liebt sie die Balance im Leben. Streit und Dispute haben da keinen Platz. Bevor sie sich auf eine Diskussion einlässt, behält die Waage ihre wahren Gedanken lieber für sich. Bei ihr weiß man leider nie, woran man ist.