Eigentlich ist die Magie im Disney World hauptsächlich den menschlichen Wesen unter uns vorbehalten. Doch ein Bär in Florida wollte das offenbar nicht akzeptieren und schlich sich in den Vergnügungspark.

Ob er sich in all den animierten Figuren wohl wiedererkannte?

Bär in Disney World gesichtet

Disney und Bären haben eigentlich eine ziemlich weitreichende Geschichte. Winnie Puuh, Balu der Bär oder das Duo aus „Bärenbrüder“: Im Hause Disney gibt es einige flauschige Freunde. Dass ein Bär im amerikanischen Disney World präsent ist, ist also eigentlich nichts Neues. Problematisch wird es aber, wenn der Bär nicht animiert ist. Das zeigte sich Montagfrüh in Florida. Denn ein Bärenweibchen fand ihren Weg in die Nähe des Freizeitparks – und schlich sich auf das Gelände.

In den Bäumen des „Magic Kingdom“-Bereichs wurde die Schwarzbärin letztlich aber erwischt. Wie genau sie überhaupt hierhin gekommen ist, ist unklar. Expert:innen vermuten jedoch, dass das Tier auf Futtersuche war. Bleiben durfte die Bärin allerdings nicht. Denn sobald das Tier entdeckt wurde, bemühten sich die Expert:innen, die Bärin von dem Gelände zu bringen. Zuerst mussten die Verantwortlichen aber die Besucher:innen von dem Tier fernhalten. Achterbahnen wie Big Thunder Mountain, die Haunted Mansion und die Jungle Cruise in der Nähe des Tieres wurden etwa geschlossen. Ganze Teile des Parks wie die berühmte Mainstreet und das Frontierland wurden abgesperrt, um mögliche Gefahrensituationen zu verhindern.

A bear spotted at Disney's Magic Kingdom prompts partial closures https://t.co/Vc5SdNT8wv pic.twitter.com/Ktn6heygy6 — CNN (@CNN) September 19, 2023

Freizeitpark kurze Zeit später wieder geöffnet

Die Florida Fish and Wildlife Conservation Commission kümmerte sich dann um das Tier. Das Bärenweibchen wurde laut Medienberichten betäubt und konnte eingefangen werden. Aufnahmen zeigen, wie die Einsatzkräfte das Tier vom Gelände tragen. Aber keine Sorge: die Bärin hat eine neue Unterkunft bekommen; auch, wenn sie in Disney World nicht willkommen war. Die Einsatzkräfte brachten das Tier nämlich in den Ocala National Forest.

Kurze Zeit nach dem Vorfall konnten die Mitarbeiter:innen den Freizeitpark übrigens wieder vollständig öffnen.