Eine Frau aus Spanien konnte ihren Augen nicht trauen, als sie wegen eines schmerzenden und blutenden Ohres eine Arzt-Praxis aufsuchte. Denn die Mediziner zogen ein lebendes Insekt daraus hervor.

Ein Video davon geht gerade auf Tiktok viral …

Ärzte ziehen lebendes Insekt aus dem Ohr einer Frau

Oft juckt und zwickt es aus unerklärlichen Gründen an diversen Körperstellen. Unser erster Gedanke: das muss bestimmt ein ekeliges Tier sein! Während sich unsere Befürchtung meist in Luft auflöst, ist diese bei einer Frau aus Spanien tatsächlich zur Realität geworden. Denn Iris, so der Name der Frau, hatte starke Schmerzen im Ohr und bemerkte sogar, dass sie darin blutete. Als sie sich sicher war, dass etwas nicht stimmte, suchte sie eine Arzt-Praxis auf. Dann folgte der große Schock!

Denn das Team aus Mediziner:innen erkannte mithilfe von Lupe und Licht, dass sich ein Insekt im Inneren des Ohres befand. Das Schlimmste: es bewegte sich noch! Um das Tier so schnell wie möglich zu entfernen, griffen die Ärzt:innen sofort zur Pinzette. Die junge Patientin klammerte sich an der Krankenhausliege fest und wartete panisch ab, bis das aus ihrem Ohr gezogen wurde. Bei der Größe des Insekts waren offenbar sogar die Profis überrascht, denn es handelte sich um eine große Motte, die sich im Ohr von Iris eingenistet hat.

Video zeigt Motte in voller Größe

Ein Video der Befreiungsaktion geht gerade auf Tiktok viral. Darin sieht man die verängstigte Frau am Krankenbett. Ihre Blicke sagen alles, als die Mediziner:innen ihr mitteilen, dass sie die Füße des Rieseninsekts sehen können. „Ich war kurz davor, zu weinen“, schreibt die Patientin in das Video.

Mittlerweile haben fast 400.000 Menschen den schockierenden Clip angesehen. Die Kommentare unter dem Video haben alle eines gemeinsam: Das, was die junge Frau erlebt hat, ist einfach nur grauenhaft. „Es ist eine meiner schlimmsten Befürchtungen, dass mir so etwas passieren könnte“, so eine Userin. Eine weitere fügt hinzu: „Das ist der Grund, warum ich in Panik verfalle, wenn ich eines dieser Viecher sehe“. Und eine andere Person kommentiert: „In mir wurde gerade eine neue Angst freigeschaltet“.

Doch wie es scheint, hat die junge Frau den angsteinflößenden Zwischenfall gut überstanden. Denn auf ihrem Tiktok-Account sind bereits einige neue Videos hochgeladen worden.