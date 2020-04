Wir alle kennen das, man denkt viel zu sehr über alles mögliche nach und landet dabei von einem Hirngespinst im nächsten. Während die einen besser abschalten können, neigen die anderen allerdings dazu, sich zu viele Gedanken zu machen.

Vor allem diese drei Sternzeichen denken viel zu viel nach.

Steinbock

Der Steinbock ist die Nummer Eins, wenn es darum geht, alles bis ins kleinste Detail zu zerdenken. Er hat nämlich immer ganz genau Vorstellungen davon, wie Dinge am besten ablaufen sollten. Und weil er so perfektionistisch veranlagt ist, macht er sich natürlich über alle möglichen Szenarien Gedanken. Denn am liebsten hat er schon im Vorhinein eine Lösung parat, sollte doch etwas schieflaufen.

Jungfrau

Auch dieses Sternzeichen zählt zu jenen, die sich viel zu viele Gedanken machen. Sie versteift sich nämlich viel zu sehr auf Details und ist zudem eher pessimistisch. Deshalb neigt sie dazu, immer nur das Negative zu sehen. Eine positivere Einstellung würde der Jungfrau guttun.

Fische

Fische sind ebenfalls Menschen, die über alles nachdenken müssen. Anstatt sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, machen auch sie sich über viel zu viele Details Gedanken. Dabei verlieren sie sich schnell und vergessen das eigentliche Ziel, das sie vor Augen hatten.