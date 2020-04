Sie tun alles, um Erfolg zu haben und brauchen dafür oft auch andere Menschen. Ihre Intentionen sind nicht immer die besten, denn ob nun in einer Beziehung oder in einer Freundschaft, manche Sternzeichen denken nur an ihren eigenen Vorteil.

Diese vier Sternzeichen nutze andere besonders gerne aus:

Löwe

In einer Beziehung geht es dem Löwen oft gar nicht um den Partner, sondern um das, was dieser für einen tun kann. Dabei muss er nicht unbedingt reich sein, der Löwe wittert schon seinen Vorteil, wenn die Person ihre Beziehungen spielen lassen könnte, um dem Sternzeichen zum Erfolg zu verhelfen. Der Löwe möchte stets seinen eigenen Marktwert testen und nutzt dafür die Menschen in seiner Umgebung. Gefühle sind dabei hinten angestellt.

Waage

Die Waage ist extrem opportunistisch. Sie wählt ihre Freunde und ihren Partner nach sehr strengen Kriterien. Dabei geht es nicht darum, ob sie jemanden besonders gerne mag oder viel mit ihm gemeinsam hat. Unbewusst achtet sie nämlich darauf, wie viel ihr die Beziehung mit einem Menschen bringen kann. Er hat ein Auto und kann sie überall hinführen? Check. Sie hat einen Vater, der der Waage die Türen zu ihrem Traumjob öffnen könnte? Check. Er macht alles für sie, ohne dabei eine Gegenleistung zu verlangen? Check.

Skorpion

Der Skorpion ist ein sehr leidenschaftliches und gefühlvolles Sternzeichen. Unterbewusst nutzt er seine Liebsten aber gerne aus. So geht der Skorpion oft nur Partnerschaften ein, wenn sie sein Leben finanziell verbessern. Oder wenn der neue Partner ein sicheres Leben bieten kann, ohne dass der Skorpion viel dafür arbeiten muss. Auch bei seinen Freundschaften merkt das Sternzeichen oft nicht, wie sehr es sich auf die anderen verlässt, ohne dabei je etwas zurückzugeben.

Schütze

Der Schütze ist ein sehr manipulatives Sternzeichen. Das macht das Sternzeichen zwar nicht absichtlich, doch unbewusst kann es ganz schön viel Druck auf seine Mitmenschen ausüben. Denn mit seiner charismatischen Art drängt er seine Liebsten oft in eine Richtung, die für ihn von Vorteil ist, aber den Betroffenen gar nicht gefällt.