Nach adidas x Gucci und Yeezy x The Gap folgt jetzt die nächste große Fashion-Zusammenarbeit. Denn auch der Schuhhersteller Ugg will offenbar in die viralen Collabs einsteigen. Doch das australische Unternehmen hat sich einen recht untypischen Partner ausgesucht.

Denn gemeinsam mit McDonald’s will Ugg jetzt die „Nuggies“ verkaufen.

Australische Schuhfirma Ugg arbeitet mit Mcdonald’s an neuem Schuh

Es wirkt auf den ersten Blick, wie ein verspäteter April-Scherz. Doch das Video, das McDonald’s Australien vergangene Woche auf seinem Instagram-Account postet, scheint tatsächlich ernst gemeint zu sein. In einem zehnsekündigen Clip teast der Fast-Food-Gigant nämlich ein neues Sidebusiness an: McDonald’s goes Fashion.

Wer die Fast-Food-Kette schon länger verfolgt, weiß, dass McDonald’s immer wieder Merchandise in Form von Socken, Shirts oder Taschen produzieren lässt. Doch mit der neuen Zusammenarbeit geht das Unternehmen jetzt einen Schritt weiter – im wahrsten Sinne des Wortes. Denn unter dem Projektnamen „Nuggies“ sollen Boots entstehen. Boots, die wie der Name schon verrät, offenbar Ähnlichkeiten mit den Chicken McNuggets haben sollen. Und um das Ganze möglichst authentisch nachzustellen, arbeitet McDonald’s dafür mit Ugg zusammen. Die Firma, die jahrelang für ihre brauen Boots online Hate bekommen hat und das Opfer unzähliger Memes geworden sind.

Social Media feiert Zusammenarbeit

Doch in den vergangenen Jahren wurden Uggs zunehmend beliebter – ob die Nuggies dabei aber noch helfen können, bleibt abzuwarten. Denn irgendwie fragen wir uns ja schon: Wer will eigentlich unbedingt Chicken McNuggets auf den Füßen tragen? Ist das eine Marktlücke, die uns bisher immer verborgen blieb oder einfach nur ein weirder Marketing-Gag?

So oder so scheint das australische Schuhunternehmen von der Zusammenarbeit überzeugt zu sein. Die „Nuggies“ sollen nämlich nicht nur in ihrer Optik an Chicken McNuggets erinnern, sondern laut Medienberichten auch in einer XXL-Saucenschale verpackt werden. Ähm ja, ok?

Eines schaffen die „Nuggies“ aber auf jeden Fall: Exklusivität erzeugen. Denn die Schuhe sollen am 6. September nur sechs Stunden lang verfügbar sein. Wie man sie erhält, wird dann über eine Webseite enthüllt. Insgesamt sollen nur 50 Stück der Nuggies erhältlich sein – dafür aber kostenlos!

Grund genug für die Online Community, den Schuh jetzt schon als It-Piece zu feiern. Denn online sind sich viele sicher: Diese Boots brauchen sie! „Ich liebe Freizeitkleidung mit Hühnermotiven“, schreibt etwa ein User. Ein anderer betont sein Verlangen nach den „Nuggies“ und schreibt: „Es ist kein Wunsch, sondern ein Bedürfnis.“ Wir fragen uns ja eher, wie weit sie bei der Kollaboration dann wirklich gehen. Schauen die Schuhe nur nach Nuggets aus, oder riechen sie auch danach? Und putzt man sie dann mit Saucen? Und was kommt als nächstes? Die Handschuh-Variante Snuggies? Es bleibt wohl spannend.

