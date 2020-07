Das Wiederverwerten von Karton und anderen Materialien ist beliebter denn je. Jetzt versucht auch Amazon ihre Verpackungen aus Karton wiederzuverwenden.

Wenn man bei Amazon und Co. etwas bestellt, dann bekommt man sie immer in Verpackungen. Aber was soll man mit dem ganzen Karton denn machen?

Amazon will Katzenhäuser aus Karton basteln

Schon seit einiger Zeit ärgern sich Kunden über die Amazon-Verpackungen. Denn kleine Dinge werden meist in riesigen Verpackungen geliefert. Um das zu ändern, verspricht Amazon jetzt umweltbewusster zu werden, indem sie die Verpackungen besser an die Größe der Inhalte anpassen. Und sie liefern auch Vorschläge zum Upcycling. Man soll aus den Kartons jetzt Katzenhäuser bauen. Denn so soll das Verpackungsmaterial wiederverwendet werden. Mit einem Video versucht Amazon ihre Kunden vom Upcycling zu überzeugen.

Aus alten Verpackungen werden neue Dinge

Upcycling, also Wiederverwertung von Verpackungen ist ein richtiger Trend geworden. Aus Alt mach Neu – das ist das Motto vom Upcycling. Indem man aus Verpackungen Sachen bastelt, wie zum Beispiel Boxen für Schminksachen oder Bilderrahmen. So schmeißt man weniger weg. Ob aus Pizzakartons oder Milchverpackungen – aus allen möglichen Schachteln werden schöne und nützliche Dinge gebaut. Hier sind ein paar Vorschläge, wie man aus altem Karton neue Dinge basteln kann.