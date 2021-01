It´s zodiac sign-time! Wir haben für euch herausgefunden, mit welchem Alter Löwe, Waage und Fische am besten Eltern werden sollten. Bereit? Los geht´s!

Löwe

Der Löwe liebt seinen Freiraum. Als Löwe bist du stark und gibst alles, um deine Ziele zu erreichen. Gerne stehst du im Mittelpunkt der Gesellschaft und präsentierst dich immer im besten Licht. Du bist mutig, ehrgeizig und von dir selbst überzeugt und nimmst du dir etwas vor, so erreichst du dieses Ziel auch. Da du aber den Freiraum liebst, wirst du erst später deine eigene Familie gründen. Ab Mitte 30 packt dich dann das Mama-Fieber und du hast langsam den Wunsch, dein eigenes Baby in den Händen zu halten. 🥰

via GIPHY

Waage

Als Waage bist du ein ruhiger und geselliger Mensch. Du liebst die Harmonie und hast nichts lieber als deine Familie um dich. Als Sternzeichen Waage planst du oft schon vor deinem 20 Lebensjahr deine eigene Familie und diese Rolle steht dir gut! Bereit, spannende und aufregende Stories von Teenie-Müttern zu sehen? Dann jeden Donnerstag um 20:15 Uhr auf ATV Teenager werden Mütter einschalten. Achtung, Spoiler-Alert: Es kommt zu jeder Menge Drama inkl. Vaterschafttests 😱, Heart-Breaks 💔 und natürlich auch die ein oder anderen Streitigkeiten 🤬. Gespannt? Wir auch!

Bild: ATV

Fische

Du bist eine Person, die sich in ihrem gegenüber einfühlen kann und immer mit Verständnis agiert. Als Fisch bist du auch gerne etwas verträumt und somit leichter verletzlich. Du bist aber genauso eine starke Persönlichkeit, die ihren Willen durchsetzen kann. Bevor du ein eigenes Kind in Erwägung ziehst, muss für dich erst der richtige Partner in dein Leben treten mit dem du eine längere Beziehung führst. Erst dann, wenn du dir zu 100% sicher bist, denkst du an dein eigenes Baby. 😍



via GIPHY